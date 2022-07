Corona-Luftfilter: Hersteller warnen vor Lieferengpässen in BW

Baden-Württemberg unterstützt die Schulen im Land bei der Anschaffung von Luftfiltern. Allerdings warten die Hersteller noch auf Bestellungen.

Mit 60 Millionen Euro unterstützt die Landesregierung die Schulen in Baden-Württemberg, damit möglichst bald Luftfilter in vielen Klassenzimmern stehen können. Dabei stellt sich die Frage, ob die Industrie überhaupt die Kapazität hat, um bis zum Ende der Sommerferien Mitte September ausreichend Luftfilter herzustellen. Ein Problem: Die Kommunen sind teilweise noch sehr zurückhaltend mit Bestellungen.

Großes Interesse von Lehrern, Schülern und Eltern

Das Ludwigsburger Unternehmen Mann + Hummel beispielsweise spürt ein großes Interesse von Seiten der Lehrer, Schüler und Eltern, allerdings auch große Verunsicherung bei den kommunalen Trägern. Jan-Eric Raschke, zuständig für den Bereich Air Solution Systems, sagt, "schnelles, unbürokratisches Handeln ist jetzt wichtig." Die deutsche Industrie könne die Anfragen bestimmt bedienen. "Doch diese müssen erst einmal eingehen", so Raschke.

Bauteile haben lange Lieferzeiten

Bei der Elchinger Firma Ulmair stapeln sich zwar seit einigen Wochen die Anfragen vor allem aus Bayern und jetzt auch aus Baden-Württemberg. Allerdings, sagt Firmenchef Daniel Ehrhardt im Interview mit dem SWR, haben die hochwertigen Bauteile in den Filteranlagen auch gewisse Lieferzeiten. Bei bestimmten Platinen aus Asien etwa vergehen von Bestellung bis Lieferung derzeit rund zehn bis 15 Wochen. Deshalb rät Ehrhardt: "Wer jetzt die Möglichkeit hat kurzfristig zu bestellen, dem kann ich nur raten, bestellt, was da ist." Sein Unternehmen könne mit dem Material, das derzeit auf Lager ist, noch 2.000 bis 2.500 Luftfilteranlagen bauen, dann würden neue Bauteile benötigt. Dabei hätte sich der Firmenchef von der Politik ein bisschen mehr Planbarkeit gewünscht.

Kraftakt der Hersteller nötig

Auch andere Hersteller von Filteranlagen stehen bereit oder haben ihre Produktion bereits hochgefahren. Denn die Zeit wird knapp. Mitte September fängt in Baden-Württemberg die Schule wieder an. Nach Ansicht der Industrie dürfte es ein Kraftakt werden, wenn dann in den nächsten Wochen womöglich zehntausende oder gar hunderttausende Filteranlagen bestellt werden.

60 Millionen Euro Förderung vom Land

Das Land Baden-Württemberg will den Schulen mit einem Förderprogramm 60 Millionen Euro für Luftfilter zur Verfügung stellen. Die Ausstattung von Schulen ist zwar kommunale Aufgabe, aber mit dem Förderprogramm will Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Kommunen bei der Anschaffung unterstützen. Dabei sind die Luftfilter vor allem für die Klassen eins bis sechs gedacht, weil sich die Kinder bislang nicht impfen lassen können.

Nutzen von Luftreinigern umstritten

Ob Filteranlagen überhaupt von Nutzen sind beim Kampf gegen Corona, ist noch umstritten. Eine Studie im Auftrag der Stadt Stuttgart legt nahe, dass häufiges Lüften genauso wirksam ist wie Luftfilter. Allerdings ist diese Studie bislang noch nicht öffentlich zugänglich. Andere Studien haben nach Recherchen der SWR-Wissenschaftsredaktion bisher ergeben, dass der Einsatz von Luftreinigern in Verbindung mit ab und zu Lüften zur Frischluftzufuhr am effektivsten gegen Aerosole hilft. Mann + Hummel aus Ludwigsburg widersprach der Studie, bei der auch die Wirkung mobiler Geräte der Firma untersucht wurden, und verwies auf Analysen anderer Forschungseinrichtungen. So seien das Fraunhofer Institut für Bauphysik, das KIT Karlsruhe sowie die Hochschule Heilbronn zu anderen Ergebnissen gekommen. Das Fraunhofer Institut etwa habe nachgewiesen, dass die Wiederfindung aktiver Viren nach nur 20 Minuten Betrieb des mobilen Geräts um über 99 Prozent reduziert werden konnte. Um die Stuttgarter Auftragsstudie nun in diesem Kontext einzuordnen und zu bewerten, müsse sie zunächst öffentlich gemacht werden, fordern Fachleute. Solange müsse man abwarten und auch die Interessen der aus der Studie zitierenden Politiker im Hinterkopf behalten.