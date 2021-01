Der Schnee taut, dazu kommt starker Regen. Viele Flüsse verwandeln sich in gefährliche Ströme. Trotz der Gefahren suchten einige Menschen das Abenteuer und begaben sich mit Kajaks auf die Flüsse. In Freiburg verschwand eine junge Frau in der Dreisam. Rund 90 Rettungskräfte suchten nach der Vermissten. Sogar ein Hubschrauber war im Einsatz. Laut Polizei konnte sie von einem Mann gerettet werden. mehr...