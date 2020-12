Durch das Coronavirus besonders gefährdete Menschen sollen schon bald mit zusätzlichen FFP2-Schutzmasken ausgestattet werden. Bereits zuvor war eine Initiative des Bundes angelaufen.

Die baden-württembergische Landesregierung will besonders durch Corona-Infektionen gefährdete Menschen im Land mit zusätzlich 90 kostenlosen FFP2-Masken pro Person ausstatten. Die Aktion richte sich an pflegebedürftige Menschen in stationären Einrichtungen (rund 100.000 Menschen) sowie deren Angehörige, Menschen mit Behinderung in stationären Einrichtungen (rund 23.000) und Menschen in Obdachloseneinrichtungen (rund 5.000), wie das Staatsministerium in der Nacht zum Donnerstag in Stuttgart mitteilte.

Zum Schutz gegen Coronavirus: Über 11 Millionen FFP2-Masken

Insgesamt würden im Rahmen dieser Schutzmaßnahme rund 11,5 Millionen zusätzliche Masken bereitgestellt, die Verteilung solle über die Stadt- und Landkreise erfolgen. FFP2-Masken filtern Partikel besonders wirksam, bieten allerdings auch keinen hundertprozentigen Schutz.

Das Land verstärkt damit eine schon existente Initiative des Bundes, die Angehörigen einer Corona-Risikogruppe deutschlandweit im Dezember bis zu drei kostenlose FFP2-Masken über Apotheken zur Verfügung stellen will. Im Januar und Februar sollen Betroffene dann für sechs Masken zwei Euro bezahlen müssen.

Run auf kostenlose FFP2-Masken in Apotheken

Zum Start der Ausgabe zu Wochenbeginn war die Nachfrage in zahlreichen Apotheken im Land hoch. In manchen Regionen - wie beispielsweise in Südbaden - waren stellenweise zu wenige FFP2-Masken vorrätig. Laut Landesapothekerverband hatte der befürchtete Ansturm, verbunden mit längeren Wartezeiten für die Kunden, aber nur punktuell stattgefunden.

Von dieser Initiative profitieren beispielsweise Menschen, die älter als 60 Jahre sind, sowie bestimmte Vorerkrankte und Risikopatienten. Das Bundesgesundheitsministerium geht hier deutschlandweit von Kosten in Höhe von 2,5 Milliarden Euro und rund 27 Millionen Berechtigten aus.

Millionen Corona-Schnelltests als Notreserve

Zudem hat das Land Baden-Württemberg nach eigenen Angaben fünf Millionen Corona-Schnelltests als Notreserve beschafft. Diese sollten unter anderem Krankenhäusern und Pflege-, Vorsorge-, Reha- und Behinderteneinrichtungen zugeteilt werden, die vom Bund bisher zu wenige Tests erhalten hätten, hieß es. Die Notfallreserve solle schnell, gezielt und unbürokratisch verteilt werden. In Altenheimen und Pflegeeinrichtungen soll das Personal laut Land ab sofort zwingend zweimal pro Woche verpflichtend mit einem solchen Antigentest getestet werden.