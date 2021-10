Übungsanlage für Feuerwehr startet

Bis zu 3.000 Feuerwehrfrauen und -männer sollen ab sofort jährlich in der regionalen Feuerwehr-Übungsanlage in Eschbach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) qualifiziert werden. Für die Ausbildung stehen spezielle, durch die Landesfeuerwehrschule geschulte Fachkräfte zur Verfügung. Dabei geht es von der Bekämpfung eines Gebäudebrandes bis zur technischen Hilfeleistung, auch im Schienenverkehr, fast unter realen Einsatzbedingungen. Der Bau der Anlage südlich von Freiburg wurde vom Land Baden-Württemberg mit 3,4 Millionen Euro für die Übungseinrichtungen samt angegliederter Atemschutz-Übungsstrecke gefördert. Innenstaatssekretär Wilfried Klenk (CDU) betonte bei der Eröffnung: "Der Einsatzerfolg der Feuerwehren hängt von vielen Faktoren ab - mit am Wichtigsten ist eine umfassende, praxisnahe Aus- und Fortbildung. Jeder Euro, der in die Feuerwehrausbildung investiert wird, dient unserer Sicherheit, schafft Handlungssicherheit und kann Unfälle im Einsatz verhindern."