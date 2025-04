Spenden-Transport: Mit zwei ausgemusterten Feuerwehrautos in die Ukraine

Martin Salzer und Simon Nowotni von der Ermstal Hilft e.V. helfen ehrenamtlich, um die Ukraine im Angriffskrieg von Russland zu unterstützen. Mehrmals pro Jahr fahren die beiden mit Spenden in das Kriegsgebiet. So haben sie schon mehr als zehn Hilfstransporte gestemmt. An die Waffen und den Alarm haben sie sich gewöhnt. Jetzt transportieren sie zwei ausgemusterte Feuerwehrautos aus Dettingen an der Erms (Kreis Reutlingen) und insgesamt 1.000 Meter an Feuerwehrschläuchen in die Ukraine. Zu Ostern wollen Salzer und Nowotni wieder zurück sein.