Meteorit oder Weltraumschrott? Feuerball am Abendhimmel über Baden-Württemberg

Ein helles, sehr schnelles Objekt war am Donnerstagabend am Himmel zu sehen. Manche Beobachter halten den Feuerball für einen Meteoriten.

In Baden-Württemberg und im südlichen Teil Deutschlands haben vielen Menschen am Donnerstagabend einen Feuerball am Himmel gesehen. Von der Bodenseeregion bis in den Norden von Rheinland-Pfalz berichteten Hörerinnen und Hörer dem SWR, das Objekt sei kurz vor halb neun über den Abendhimmel gerast.

Hinweis: Das Bild oben zeigt den Komet Neowise oder C/2020 F3 und wurde am 14. Juli 2020 aufgenommen - es zeigt nicht den "Feuerball", der am Donnerstag über Baden-Württemberg zu sehen war.

War der Feuerball ein Meteorit?

Auch in Sozialen Medien diskutieren Menschen über den potentiellen Meteoriten. Twitter-Nutzer schreiben beispielsweise von Sichtungen in Karlsruhe, Heidelberg oder zwischen Reutlingen und Tübingen oder bei Freiburg.

"Zunächst dachte ich an einen Feuerwerkskörper, derart hell und groß. Die Flugbahn war allerdings so gerade, dass es dann klar wurde. Habe nur auf einen Knall gewartet", beschreibt ein Twitter-Nutzer den Himmelskörper.

Ein SWR-Hörer aus Stuttgart sagt, er habe das Objekt zuerst für ein Flugzeug gehalten. Doch dann habe er festgestellt, dass es viel zu schnell war - jedoch keinen Schweif hatte.

Stuttgarter Sternenkundler: Hatte Fußballgröße oder größer

Es könnte sich um einen Gesteinsbrocken gehandelt haben, der in die Erdatmosphäre eingetreten ist, oder um ein Stück Weltraumschrott, sagte Andreas Eberle von der Sternwarte Stuttgart dem SWR. Aus den ersten Augenzeugenberichten schloss Eberle, dass es sich wahrscheinlich um ein kosmisches Objekt gehandelt habe. "Von den Berichten, die ich mitbekommen habe, war die Flugrichtung wohl von Ost nach West, was eher dagegen spricht, dass es Weltraumschrott war. Dementsprechend spricht viel dafür, dass es ein kosmisches Objekt war, sicherlich in Fußballgröße oder größer", so der Sternenkundler.