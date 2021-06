per Mail teilen

Am Ulmer Hauptbahnhof verkehren bis am Montag um 13:30 Uhr keine Fernzüge. Das hat ein Bahnsprecher dem SWR bestätigt.

Grund für die Sperrung des Fernverkehrs sind Bauarbeiten am Bahnhof Ulm. Unter anderem wird an Gleisen, Weichen und Schaltanlagen gebaut. Nach Bahnangaben sind die Bauarbeiten schon länger geplant und auch in den Fahrplänen vermerkt.

Öffentlichkeit nicht informiert

Warum die Bahn die Öffentlichkeit im Vorfeld der Bauarbeiten nicht mit einer Pressemitteilung versorgt hat, konnte der Bahnsprecher nicht sagen. Reisende werden gebeten, sich über Aushangfahrpläne und die Fahrpläne im Internet zu informieren, ob ihr Zug fährt. Der Fernverkehr wird bis Montagmittag an Ulm vorbei geleitet.

Hier kommt es teils zu längeren Fahrzeiten. Einzelne Regionalzüge verkehren in Ulm nach Plan.