Meldungen über Startschwierigkeiten beim Fernunterricht in Baden-Württemberg sorgten bei zahlreichen Schülern, Eltern und Lehrern für Frust. Am Gymnasium in Neuenburg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist die Situation etwas anders. Hier zeigt sich: Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, wird deutlich, was im digitalen Unterricht alles möglich ist.