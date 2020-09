Reisende, die am Wochenende nach Baden-Württemberg zurückkehren, müssen sich womöglich auf Staus und lange Schlangen an Teststationen einstellen. Vor allem für Urlauber aus Frankreich könnte es eine zähe Rückfahrt werden.

Viele Reisende aus Baden-Württemberg reisen am Wochenende zurück nach Hause. Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) rechnet deshalb an diesem Wochenende mit vielen Staus. Die meisten Behinderungen gibt es am Freitagnachmittag - denn da kommt zusätzlich zum Reiseaufkommen der Berufsverkehr hinzu.

Staugefahr auf vier Autobahnen in Baden-Württemberg

Als größte Staustrecken nennt der ADAC die A5 zwischen Basel (Schweiz) und Karlsruhe. Die A6 soll zwischen Mannheim und Heilbronn besonders stark befahren sein. Auch die A8 von Salzburg (Österreich) über München (Bayern) und schließlich bis zur baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart könnte für Reiserückkehrer mit dem Auto nervenaufreibend und zeitenintensiv werden. Außerdem wird Stau auf der A81 zwischen Singen (Kreis Konstanz) und Stuttgart erwartet.

So leer wird es am Wochenende auf dem Parkplatz Kemmental an der A8 Richtung Stuttgart wohl eher nicht sein. Bis Ferienende kann man sich hier auf das Coronavirus testen lassen. Thomas Heckmann

Auch bei Corona-Testzentren könnte es sich stauen

Nicht nur auf den Autobahnen selbst könnte es zu Zeitverzögerungen kommen, auch an den Corona-Teststationen werden Warteschlangen erwartet. Die beidenTestzentren an baden-württembergischen Autobahnen sind zum einen der Parkplatz Neuenburg-Ost (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) an der A5 sowie der Rastplatz Kemmental-Ost (Alb-Donau-Kreis) an der A8. Dort gibt es die Möglichkeit, sich kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen.

A5 wegen Reiserückkehrern aus Frankreich besonders belastet

Das Rote Kreuz Baden befürchtet, dass die Polizei viele Testwillige an der Teststation in Neuenburg vorbeileiten muss, um einen Rückstau auf der A5 zu vermeiden. Grund ist nicht nur das Ferienende in Baden-Württemberg: Das Robert-Koch-Institut hatte am Mittwoch weite Teile Frankreichs zu Corona-Risikogebieten erklären lassen, von wo viele Reisende über die A5 nach Deutschland zurückkehren.

Bereits am Donnerstag mussten 500 Menschen, die sich testen lassen wollten, weitergeschickt werden. 2.000 Rückkehrer konnten hingegen das Angebot nutzen. Wegen des hohen Aufkommens in Neuenburg unterstützen Soldaten der Bundeswehr die Teststation bereits seit Ende August:

Testwillige können auch zuhause testen lassen

Menschen, die abgewiesen werden, können sich in anderen Testzentren oder in Schwerpunktpraxen testen lassen. Da der Abstrich für Reiserückkehrer aus Risikogebieten innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise vorgenommen werden kann, muss er nicht zwingend auf der Rückfahrt aus dem Urlaub erfolgen. Im Testzentrum an der A8 gab es laut Betreiber bisher noch keine Überlastung.

Ab Oktober sollen nur noch Rückkehrer aus Risikogebieten getestet werden

Ab dem 16. September, also nach Ferienende, werden die Tests dann auf Rückkehrer aus Risikogebieten begrenzt. Im Oktober greift eine neue Strategie: Wer aus einem Risikogebiet zurückkommt, muss in eine verpflichtende Quarantäne. Diese darf mit einem negativen Testergebnis frühestens ab dem fünften Tag nach der Rückkehr beendet werden.