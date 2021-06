Der Sommer steht vor der Tür und auch die Sommerferien stehen bevor. Passend dazu kommt vom baden-württembergischen Sozialministerium das "Go" für Ferienfreizeiten.

Ab dem 1. Juli können Kinder und Jugendliche mit Einschränkungen wieder in Ferien- und Zeltlager gehen. Die Größe der Gruppen wird nach Infektionslage gestaffelt. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hatte bereits vergangene Woche entsprechende Lockerungen angekündigt. "Monatelang konnten viele Angebote für Kinder und Jugendliche nur eingeschränkt stattfinden. Das ändert sich jetzt", so Minister Lucha. Was in diesem Sommer mit Schnelltests und Impfung möglich sei, werde auch möglich gemacht. Man vertraue hier auf das Engagement und die Umsicht der Projektverantwortlichen.

Angebote der Jugendsozialarbeit wieder möglich

In Stadt- und Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 werden demnach die offenen Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit zugelassen. Auch Angebote mit Übernachtung im eigenen Haushalt werden in Bezug auf getestete, genesene oder geimpfte Beteiligte weiter geöffnet.

Ferienlager mit vielen Teilnehmenden

Bei Inzidenz-Zahlen unter 50, 35, oder 10 können Ferienlager, Stadtranderholungen oder Ferienprogramme 60, 120, 240 oder sogar 360 Teilnehmende und Betreuungskräfte haben. Dabei sein können allerdings nur Personen, die getestet, geimpft oder genesen sind. Die Einrichtungen brauchen dafür jeweils geeignete Hygiene-Konzepte. Zudem gelten nach Ministeriumsangaben Hygiene- und Abstandsregeln. Bei Zeltlagern müssten die Zelte tagsüber etwa durchgelüftet werden.