Drei Männer sind 2022 bereits am Landgericht Stuttgart zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil sie ihre Partnerinnen ermordet haben - also Femizide begangen haben. Andreas Singer, Präsident des Langerichts Stuttgart, forderte am Freitag eine enge Zusammenarbeit verschiedener Institutionen, um künftig frühzeitig dagegen vorzugehen.