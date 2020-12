Baden-Württemberg hat die Grenzwerte für Feinstaub im Jahr 2020 flächendeckend eingehalten. Nach Angaben der Landesanstalt für Umwelt ist nun nur noch der Luftschadstoff Stickstoffdioxid kritisch.

Bereits vor Jahresende ist klar: Die Grenzwerte für Feinstaub sind in Baden-Württemberg 2020 bereits im dritten Jahr in Folge eingehalten worden. Das teilte das Landesverkehrsministerium mit.

Für jede einzelne Messstellen im Land gilt: An höchstens 35 Tagen im Jahr darf die Belastung mit gröberem Feinstaub (PM 10) den Tagesmittelwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschreiten. Am häufigsten passierte das 2020 an folgenden Messstellen (Stand: 16 Dezember): Tübingen Mühlstraße (15), Stuttgart Am Neckartor (15), Stuttgart Arnulf-Klett-Platz (9) sowie Reutlingen Lederstraße Ost (6).

Luftverbesserung auch am Feinstaub-Hotspot Neckartor

Zum Vergleich: Überschreitungen des Tagesmittelwertes wurden an der Messstelle "Stuttgart Am Neckartor" im Jahr 2005 noch an 187 Tagen, im Jahr 2010 noch an 104 festgestellt. Im Jahr 2017 waren es noch 41 Überschreitungstage. Im Jahr 2018 hatten sich die Überschreitungstage bereits auf 20 Tage halbiert, so die Angaben des Ministeriums.

Für die Feinstaubfraktion (PM 2,5) gab es seit der Einführung der europaweit geltenden Grenzwerte im Jahr 2015 in Baden-Württemberg noch keine Überschreitung.

Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) führt den Erfolg auf das Maßnahmen-Paket des Landes zurück. Verkehrsverbote für ältere Fahrzeuge in den Umweltzonen, Geschwindigkeitsbeschränkungen, die sogenannte intelligente Verkehrssteuerungen sowie Verbesserungen im Rad- und Fußverkehr habe man konsequent umgesetzt. "Damit schützen wir die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger", so Hermann.

Auch der Einsatz von Luftfiltersäulen zeigt einer Studie zufolge Wirkung. dpa Bildfunk picture alliance/Christoph Schmidt/dpa

Grenzwerte für Stickstoffdioxid an manchen Stellen gerissen

"In Baden-Württemberg ist in diesem Jahr nur noch der Luftschadstoff Stickstoffdioxid kritisch", sagte Eva Bell, Präsidentin der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, laut Mitteilung. Derzeit sei davon auszugehen, dass der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid in Baden-Württemberg allerdings nur noch in Stuttgart im Bereich der Prag- und Talstraße sowie in Ludwigsburg an der Schlossstraße überschritten werde.

Deutsche Umwelthilfe prangert zu niedrige Grenzwerte an

Zu einer ganz anderen Einschätzung kommt die Deutsche Umwelthilfe (DUH). Sie fordert deutlich strengere Grenzwerte für Luftqualität und bezieht sich dabei auf Daten, die Ende November von der Europäischen Umweltagentur (EEA) vorgestellt wurden. Demnach ist in Deutschland die Anzahl der vorzeitigen Todesfälle, die auf die Belastung der Luft mit feinen Partikeln (PM 2,5) zurückzuführen sind, auf mehr als 63.000 gestiegen. Zentrales Problem seien die viel zu niedrigen Grenzwerte, so die DUH. Die aktuell geltenden Feinstaub-Grenzwerte entfalteten keine Schutzwirkung.

WHO empfiehlt 3 statt 35 Überschreitungstage bei Feinstaub (PM 10)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt deshalb, die Grenzwerte deutlich nach unten zu korrigieren: Von 25 auf 10 Mikrogramm pro Kubikmeter bei Feinstpartikeln (PM 2,5) sowie eine deutliche Reduzierung der maximal erlaubten Überschreitungstage von 35 auf 3 mit Blick auf den Tagesmittelwert für größere Partikel (PM 10). Die WHO-Empfehlung für PM 2,5 ist im untersuchten Jahr 2018 an fast allen deutschen Messstationen (93 Prozent) überschritten worden.

Auch beim Dieselabgasgift Stickstoffdioxid (NO2) zeige der Bericht der EEA weiterhin die zweithöchste Zahl an vorzeitigen Todesfällen nach Feinstaub: allein 9.200 jedes Jahr in Deutschland. Die WHO hat für 2021 angekündigt, eine Verschärfung der NO2-Grenzwerte zu empfehlen. Erste europäische Staaten wie die Schweiz oder Österreich haben bereits die Jahresmittelwerte abgesenkt.