Zum Ende der Pfingstferien in Baden-Württemberg erwartet der ADAC viel Verkehr. Volle Straßen könnte es schon vor Fronleichnam geben.

Es gehört schon fast zur Normalität: Staus und volle Straßen an Feiertagen und zum Ende der Pfingstferien. Bereits ab Mittwochnachmittag rechnet der ADAC mit einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen. Grund dafür ist laut dem Automobilclub der Feiertag Fronleichnam am Donnerstag. Viele würden den Feiertag für einen Kurzurlaub nutzen. Weniger volle Straßen soll es kurz vor dem Wochenende geben. Der Freitag bleibe vergleichsweise ruhig, so der ADAC.

Ab Samstag rechnet der ADAC dann wieder mit einigen Staus. Zum Ende der zweiwöchigen Pfingstferien in Baden-Württemberg und Bayern würden viele Menschen aus dem Urlaub zurückkommen. Vor allem am Samstag sei aus Richtung Süden mit vielen Urlaubsheimkehrern zu rechnen. Für den Sonntagnachmittag werde dann die Rückreise der Kurzurlauber erwartet.

Besonders belastet sind laut ADAC unter anderem diese Strecken:

A8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe

A81 Singen - Stuttgart - Heilbronn

A6 Nürnberg - Heilbronn - Mannheim

A7 Flensburg - Hamburg/Füssen - Ulm - Würzburg

A96 Lindau - München

Laut der Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg sind außerdem Staus und stockender Verkehr an zahlreichen Dauerbaustellen in Baden-Württemberg zu erwarten. Geduld ist bei allen gefragt, die aus den Fahrtrichtungen Karlsruhe und Stuttgart auf der A8 bei Pforzheim unterwegs sind. Besonders staugefährdet ist zurzeit aber auch die A81 bei Leonberg, wo es durch Bauarbeiten im Engelbergtunnel ebenfalls in beiden Fahrtrichtungen zu Staus und Stockungen kommen kann.

Am Bodensee wird außerdem auf der B31 Lindau - Friedrichshafen - Stockach mit erhöhtem Reiseverkehr gerechnet. Auch dort sollten Urlauber längere Wartezeiten einplanen.

Auf den Straßen wird es voll, aber wie sieht es mit dem Wetter aus? Für Ausflügler, die den Feiertag nutzen wollen, hat SWR-Wetterexperte Bernd Madlener gute Nachrichten: "Es wird viel Sonne geben und zeitweise auch ein paar harmlose Wolken. Die nächsten Tage sind frei von Unwettern." An Fronleichnam warte in Baden-Württemberg normales Sommerwetter. In tieferen Lagen und entlang des Rheins könnten die Höchsttemperaturen auf bis zu 30 Grad klettern.

Laut dem Deutschem Wetterdienst (DWD) nimmt die Gesundheitsgefahr durch UV-Strahlung zu. In weiten Teilen Baden-Württembergs rechnen die Experten auch am Donnerstag mit einer hohen Belastung.

Richtig warm soll es laut Madlener am Wochenende werden, dafür sorge heiße Luft aus Frankreich. Die habe zur Folge, dass die Temperaturen in den Niederungen auf bis zu 34 Grad ansteigen. Betroffen davon könnten unter anderem die Städte Freiburg und Karlsruhe sein. In den Nächten kühle es ab.

SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke zu den Wetteraussichten in den kommenden Tagen:

Das aktuelle Wetter für Ihren Ort finden Sie immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite.