Die Osterfeiertage - eine Zeit, an der es sonst viele an den Bodensee zieht. Zum Beispiel, um mit dem Ausflugsschiff auf die Insel Mainau zu fahren oder den Berber-Affen auf dem Affenberg in Salem (Bodenseekreis) einen Besuch abzustatten. In Corona-Zeiten ist das alles nicht möglich, aber einige Ausflügler haben trotzdem das Beste aus der Situation gemacht. mehr...