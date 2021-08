per Mail teilen

Die neue Corona-Verordnung regelt seit dieser Woche das öffentliche Leben in Baden-Württemberg neu. Jetzt konnte auch in einem der heiklen Punkte ein Kompromiss gefunden werden.

In baden-württembergischen Clubs und Diskotheken entfällt auf der Tanzfläche und im Sitzbereich unter bestimmten Bedingungen die Maskenpflicht. Darauf hat sich das Stuttgarter Gesundheitsministerium laut einer Mitteilung vom Dienstagabend mit Vertretern der Clubszene des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes verständigt.

Besitzer wollten zuerst nicht öffnen

Zahlreiche Betreiber hatten angesichts der aktuellen Corona-Verordnung angekündigt, ihre Clubs nicht zu öffnen, wie das Ministerium weiter berichtete. Das "Club-Feeling" gehe verloren, laute die Argumentation der Betreiber. Zu den Bedingungen, auf die man sich jetzt verständigt hat, gehört laut Mitteilung unter anderem, dass die Branche ein Muster-Hygienekonzept erstellt. Außerdem wird die Auslastung der Clubs an Lüftungskonzepte gebunden.

Die neue Verordnung mit Lockerungen für geimpfte und vom Virus genesene Menschen war am Montag in Baden-Württemberg in Kraft getreten. Wer zu einer dieser beiden Gruppen gehört, genießt unabhängig von lokalen oder regionalen Corona-Inzidenzen wieder größere Freiheiten.