Warmes Wetter und geschlossene Clubs haben viele Menschen am Freitagabend an öffentliche Plätze geführt. In Karlsruhe und Weingarten musste die Polizei eingreifen.

In Karlsruhe hat die Polizei am Freitagabend erneut den Schlossplatz geräumt. Dort hätten sich rund 800 Menschen versammelt, so die Polizei. Nach der offiziellen Schließung des Schlossgartens um 21 Uhr wurden die Feiernden aufgefordert, das Gelände zu verlassen. Die meisten hätten sich daran gehalten und die Aktion wäre weitgehend friedlich verlaufen.

Pöbeleien gegen Polizei

Daraufhin entstand eine weitere Zusammenkunft mit 300 Personen am Platz der Grundrechte. Bei einer von der Polizei als Tanzveranstaltung beschriebenen Feier, seien Beamte von den Feiernden verbal aggressiv angegangen worden sein. Zudem musste die Polizei 50 Feiernde von einem Hochhausdach des Karslruher Instituts für Technologie holen und Platzverweise aussprechen.

Polizei löst Party in Weingarten auf

In Weingarten im Landkreis Ravensburg räumte am Samstagmorgen die Polizei den Vorplatz der Basilika. Rund 100 Personen hätten dort unter anderem mit Trinkspielen lautstark gefeiert, so die Polizei. Ein Teil der Ansammlung hätte den Platz bei Anblick der Polizei verlassen, der Rest wurde zum gehen aufgefordert. Ein 25-jähriger Mann hätte sich geweigert und zwei Polizeibeamten leicht verletzt. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Alkoholverbot in Heidelberg

Nach Ausschreitungen gegen die Polizei und Menschenansammlungen in Heidelberg gilt dort seit gestern ein nächtliches Alkoholverbot in der Altstadt und auf der Neckarwiese. Die Stadt Heidelberg argumentiert den Schritt mit der besonderen Wetterlage und den Corona-bedingten Einschränkungen.

Freitreppe in Stuttgart am Wochenende gesperrt

Nach Ausschreitungen zwischen Polizei und Feiernden am Stuttgarter Schlossplatz vor drei Wochen entschied sich die Stadt gegen ein Verweilverbot auf bestimmten Plätzen. Sie sperrte jedoch die Freitreppe am Schlossplatz an Wochenendabenden.