Krankenkassen: Fehlzeiten im Land geringer als im Rest von Deutschland

Beschäftigte im Baden-Württemberg haben sich zwei Krankenkassen zufolge im vergangenen Jahr deutlich weniger krankschreiben lassen als anderswo in Deutschland. Im Durchschnitt fehlten Versicherte der Techniker Krankenkasse (TK) 11,7 Tage im Jahr, bundesweit seien es im Schnitt 14,5 Tage gewesen, berichtete die TK in Stuttgart. Zu ähnlichen Ergebnissen kam die DAK-Gesundheit. Trotz der Corona-Pandemie sei der Krankenstand in Baden-Württemberg nicht gestiegen, sagte der Landeschef der DAK in Baden-Württemberg, Siegfried Euerle. "Wir haben sogar durch das extrem niedrige Niveau bei den Atemwegserkrankungen einen so tiefen Krankenstand wie zuletzt vor fünf Jahren." Die Hygienemaßnahmen zur Eindämmung der Epidemie hätten gewirkt und auch die Übertragungen anderer Krankheiten verhindert, so Euerle.