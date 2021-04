Schulunterricht in der Pandemie Fehlende Corona-Selbsttests an Schulen im Land

Nach langem hin und her hat die Freie Waldorf-Schule in Filderstadt (Kreis Esslingen) eine Kiste mit rund 1.000 Test-Kits für 450 Schüler erhalten. Am Freitagmittag sind sie angekommen und haben die komplette Planung der Schulleitung über den Haufen geworfen. Wie lange diese Selbsttests reichen ist fraglich. Außerdem kann die Schule sich auf eine Achterbahnfahrt gefasst machen: Denn steigen die Inzidenzen, gehts wieder in den Fernunterricht.