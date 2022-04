SPD und FDP fordern Entlassung von BW-Sozialminister Lucha

Weil er während der Corona-Pandemie viele Fehler begangen haben soll, wollen SPD und FDP einen Entlassung-Antrag stellen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann lehnt das ab.

SPD und FDP in Baden-Württemberg fordern die Entlassung von Sozialminister Manfred Lucha (Grüne). Am heutigen Dienstag wollen sie einen entsprechenden Antrag beschließen. In dem Antrag, der dem SWR vorliegt, werfen die beiden Oppositions-Fraktionen dem Grünen-Politiker aus Ravensburg "eklatante Fehlleistungen" in der Corona-Politik vor.

Er habe beim Schutz von Alten- und Pflegeheimen in der zweiten Welle der Corona-Pandemie versagt. Besucherinnen und Besucher hätten sich lange nicht testen lassen müssen und die Testpflicht für Beschäftigte sei zu spät umgesetzt worden, heißt es in dem Antrag weiter. Der Minister habe zudem die Öffentlichkeit über die Todeszahlen in Alten- und Pflegeheimen falsch informiert und Zustände dort beschönigt. Auch beim Start der Impfkampagne habe Lucha versagt. Zudem habe seine Forderung nach dem Ausrufen des Ende der pandemischen Lage komplette Irritation in der Bevölkerung ausgelöst.

SPD und FDP sprechen von schwerwiegenden Fehlern

Außerdem wird Lucha für eine mangelhafte Teststrategie in Schulen und Kitas verantwortlich gemacht, eine schlechte Kommunikation und rechtliche Fehler in den Corona-Verordnungen. "Sozialminister Lucha hat in den letzten beiden Jahren wiederholt bewiesen, dass er mit der Bekämpfung der Coronapandemie überfordert ist", heißt es in dem Papier. Luchas Fehler seien weitreichend und schwerwiegend.

"Mit seiner Unzuverlässigkeit und seiner Inkompetenz verursacht Minister Lucha einen Vertrauensverlust in die Politik insgesamt."

Lucha habe die schlechten Impfquoten im Land mit seinem "unsäglichen Impfmanagement" zu verantworten, betonte SPD-Fraktions- und Parteichef Stoch. Er habe die Verletzlichsten in den Heimen unzureichend geschützt und in der Bevölkerung, bei den Kommunen und in den Kliniken während der Corona-Krise zu viel Vertrauen verspielt.

Entlassung für Kretschmann keine Option

Nun soll am Donnerstag im Landtag über Luchas Entlassung abgestimmt werden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) stellte am Dienstag aber bereits klar: "Ich werde ihn nicht entlassen. Ich wüsste gar nicht warum."