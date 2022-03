FDP-Landeschef Theurer im Amt bestätigt

Die FDP Baden-Württemberg hat bei ihrem halbdigitalen Landesparteitag in Stuttgart Landeschef Michael Theurer mit 88,1 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Theurer rief dazu auf, Klimaschutzziele nicht nur zu setzen, sondern auch zu erreichen. Klimaschutz müsse international gedacht werden, so der alte und neue Landeschef Theurer. Weltweit alle Kohlekraftwerke durch Gaskraftwerke zu ersetzen, würde mehr bringen, als in Deutschland einzelne Kohlemeiler stillzulegen. Mit Klimaschutztechnologien aus Deutschland und Baden-Württemberg könne die Bundesrepublik außerdem einen globalen Beitrag leisten. Von der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock forderte Theurer, sich zu einer möglichen grün-rot-roten Koalition im Bund zu positionieren. Der CDU Baden-Württemberg warf Theurer vor, in der grün-schwarzen Koalition ein jämmerliches Bild abzugeben. Ein weiteres Thema der FDP im Bundestagswahlkampf: die Lage von Unternehmen in der Corona-Krise. Theurer plädierte dafür, Unternehmen steuerlich zu entlasten, zu investieren und die Schuldenbremse nicht aufzuweichen.