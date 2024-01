Die Kommunalwahl am 9. Juni steht im Zentrum des Parteitags der BW-FDP in Fellbach. Hierbei nehmen die Liberalen vor allem die Migrationspolitik in den Blick.

Die baden-württembergische FDP will sich auf ihrem Landesparteitag am Freitag in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) für die anstehende Kommunalwahl am 9. Juni 2024 aufstellen. Im Kommunalwahlkampf wollen die Liberalen den Schwerpunkt auf das Thema Migration legen - die Migrationspolitik ist daher einer der Schwerpunkte des Parteitags.

FDP für mehr Sachleistungen statt Geld an Geflüchtete

Migration sei eine zentrale Herausforderung der Kommunalpolitik, sagte der Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, Hans-Ulrich Rülke, am Donnerstag. Wer wolle, dass die AfD wieder schwächer werde, müsse bei der Migrationspolitik ansetzen. Die Generalsekretärin der Landes-FDP, Judith Skudelny, sagte, die Liberalen wollten etwa, dass Kommunen mehr Sachleistungen statt Geld an Geflüchtete herausgeben.

Laut dem Leitantrag für die Kommunalwahl will sich die FDP einerseits für eine geordnete Einwanderung einsetzen. Andererseits sollen ausreisepflichtige Menschen konsequent abgeschoben werden, vor allem wenn sie strafffällig geworden sind.

Außerdem schlägt die FDP vor, den sogenannten Rechtskreiswechsel für ukrainische Geflüchtete rückgängig zu machen. Diese hatten dadurch ähnliche Ansprüche auf Sozialleistungen bekommen wie deutsche Staatsbürger und können auch Bürgergeld beziehen.

Mitglieder sollen über Hochfahren stillgelegter AKW entscheiden

Ein weiteres Schwerpunktthema des Parteitags in Fellbach ist die Kernenergie: In einem Antrag, den die FDP-Mitglieder nach oben auf die Tagesordnung gewählt haben, wird ein Mitgliederentscheid darüber gefordert, ob verschiedene Kernkraftwerke wie Neckarwestheim 2 im Kreis Heilbronn wieder in Betrieb gehen sollen.

Der Block 2 in Neckarwestheim war am 15. April 2023 nach 34 Jahren vom Netz gegangen. Er sollte ursprünglich schon Ende 2022 abgeschaltet werden, doch die Bundesregierung hatte den Betrieb kurzfristig verlängert, um die Stromversorgung in Deutschland sicherzustellen.