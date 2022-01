Dreikönigstreffen der FDP: In neuer Rolle gegen das alte Corona-Problem

Im Bund in der Regierung, hier im Land der ewige Kritiker und Mahner: Die FDP startet heute selbstbewusst in ihr Traditionstreffen.

Wegen der Corona-Pandemie findet das traditionelle Dreikönigstreffen der FDP 2022 am Donnerstag im Stuttgarter Opernhaus erneut digital statt. An der Veranstaltung nehmen Liberale aus Baden-Württemberg und ganz Deutschland teil. Die FDP will sich dabei nach eigenen Worten auf die kommenden Herausforderungen und inhaltliche Schwerpunkte einstimmen.

Am Vormittag steht im Opernhaus die sogenannte Dreikönigskundgebung auf dem Programm. Sie wird live im Internet übertragen. Nur wenige Spitzenpolitiker werden vor Ort sein. Auf der Rednerliste stehen unter anderem der FDP-Parteivorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner, der FDP-Landesvorsitzende von Baden-Württemberg und Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr, Michael Theurer (im Bild), sowie der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai.

Auch die Generalsekretärin der Liberalen in Baden-Württemberg, Judith Skudelny, und der FDP-Fraktionschef im Landtag, Hans-Ulrich Rülke, sind an der Programmgestaltung beteiligt.

Geprägt ist das Dreikönigstreffen von der Tatsache, dass die FDP auf Bundesebene Teil der neuen Ampel-Koalition mit SPD und Grünen ist. Zugleich sitzen die Liberalen im Landtag von Baden-Württemberg auf der Oppositionsbank. Das machte sich bereits am Mittwoch beim Landesparteitag der FDP in der Schwabenlandhalle in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) bemerkbar.

Landes-FDP kritisiert grün-schwarze Koalition

Bei diesem Treffen kritisierten sowohl FDP-Fraktionschef Rülke als auch der baden-württembergische Landesvorsitzende Theurer die Politik der grün-schwarzen Landesregierung rund um Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).

Theurer sprach von "Stillstand". Rülke warf der CDU Selbstverleugnung vor. Den Regierungsstil von Kretschmann nannte er autoritär-konservativ - unter anderem weil dieser in der Corona-Pandemie Ausgangssperren verhänge, die laut Rülke wirkungslos sind.

Heftige Diskussionen um die Impfpflicht

Allerdings haben auch die Liberalen ihren Weg raus aus der Pandemie noch nicht gefunden. So suchten sie am Mittwoch in langen Diskussionen nach einer Einigung in Sachen Impflicht - ohne wirkliches Ergebnis.

Theurer äußerte gegenüber der allgemeinen Impfpflicht erhebliche Bedenken und sprach von einer Gewissensentscheidung. Und auch Parteikollege Rülke mahnte mit Blick auf eine mögliche Impfpflicht, erst zu denken und dann zu handeln. Eine Impfpflicht sei eine schwerwiegende Einschränkung individueller Grundrechte.

Beim Thema Lockdown hingegen sind sich die Liberalen einig: Trotz Omikron-Welle sollen flächendeckende Schließungen vermieden werden.