Die FDP im Stuttgarter Landtag fordert mehr Hilfsangebote für Opfer von häuslicher Gewalt. Der Vizechef der FDP-Fraktion, Nico Weinmann, kritisierte, häusliche Gewalt habe mit 13.084 Fällen seit 2011 um rund 20 Prozent zugenommen. Die Kapazität in den Frauen- und Kinderschutzhäusern habe sich seitdem aber nicht verändert. Im vergangenen Jahr lag die Zahl der Plätze bei 756 - vor knapp einem Jahrzehnt bei 757. Die FDP-Fraktion hatte eine entsprechende Anfrage an das Sozialministerium gestellt. Es sei zu befürchten, so Weinmann, dass die Gewalt in und nach Beziehungen wegen des Corona-Lockdowns auch in diesem Jahr weiter wachse. Das Sozialministerium verweist indes auf Angaben der Polizei, wonach während der Corona-Krise keine signifikant veränderte Entwicklung bei den Fallzahlen zu beobachten sei. Die derzeit 42 Frauen- und Kinderschutzhäuser werden von den Kommunen, vom Land auf freiwilliger Basis sowie durch Spenden und Bußgelder finanziert.