Fastnachtsumzüge in BW bleiben verboten - Partys sind erlaubt

Lange hatten die Närrinnen und Narren in Baden-Württemberg noch gehofft, doch jetzt ist klar: Fastnachtsumzüge bleiben verboten. Doch ein bisschen Fastnacht ist möglich.

Obwohl die Corona-Regeln in Baden-Württemberg gelockert werden sollen, bleibt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) beim Verbot von größeren Fastnachtsumzügen. "Zur Fasnet ist fast alles erlaubt wie sonst auch bei Veranstaltungen - außer Umzüge. Daran wird sich jetzt erst mal nichts ändern", sagte er am Donnerstag in Ulm. Einige Narrenzünfte wurden davon überrascht: Vergangene Woche hatte das Sozialministerium noch eingelenkt und kleinere Umzüge mit strengen Zugangsregeln in Aussicht gestellt. Fastnachtspartys sind künftig wieder erlaubt, sofern sie nach den geltenden Corona-Regeln gefeiert werden. Wegen der sich bessernden Corona-Lage will die Landesregierung die Coronaregeln lockern, die neue Verordnung soll ab Mittwoch gelten. Am kommenden Donnerstag (24.2.) beginnt mit dem "Schmotzigen Dunschtig" dann die Hochphase der närrischen Saison.

Schwäbisch-alemannische Narrenzünfte: "Fastnacht im Kleinformat"

Dass zumindest andere Veranstaltungen gefeiert werden können, kommt auch den den schwäbisch-allemannischen Fastnachtsvereinen entgegen. Der Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), Roland Wehrle, setzt auf eine Fastnacht im Kleinformat. Gerade in Kleinstädten, "wo die Fasnet wirklich zu Hause ist, wo sie seit Jahrhunderten gelebt wird, sollte das möglich sein". Die Großveranstaltungen seien ohnehin längst abgesagt und für kleine Veranstaltungen an festen Plätzen gebe es schon Auflagen wie Einlasskontrollen und die Kontrolle der 2G-Einhaltung, sagte Wehrle. Jetzt sei viel Fantasie gefragt. Die schwäbisch-alemannische Fastnacht sei eine Straßenfastnacht. "Was wir an Bällen und so weiter haben, ist nur eine Ergänzung."

Ein Schaufenster in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) zieht derzeit alle Blicke auf sich. Das Schaufenster stellt noch viele weitere närrische Klassiker aus. SWR

Badisch-pfälzische Vereine in Geldnot

Ganz anders sieht das die Vereinigung badisch-pfälzischer Karnevalvereine, die viel Wert auf große Veranstaltungen legt. Schatzmeister Walter Egersdörfer ist traurig, weil die im Fernsehen vor Corona live übertragene Prunksitzung ins Wasser gefallen ist. Kaum ein Trost sei, dass am 27. Februar ein Zusammenschnitt der Sitzungen der vergangenen Jahre im SWR-Fernsehen gesendet werde.

"Viele der Mitglieder stehen wegen Corona finanziell mit dem Rücken zur Wand", sagte Egersdörfer. Dabei gehe es den 200 Mitgliedsvereinen aus Baden noch vergleichsweise gut. Baden-Württembergs Landesregierung habe den Vereinen mit 400.000 Euro unter die Arme gegriffen. Je nach Größe seien 800, 1.200 und 1.400 Euro an die Vereine verteilt worden. Die rund 160 Mitgliedsvereine aus Rheinland-Pfalz seien leer ausgegangen. Egersdörfer sagte mit einem Schmunzeln: "Manche Vereine haben schon überlegt, ihren Sitz nach Baden-Württemberg zu verlegen."

Vieles findet im Kleinen oder digital statt

Die Zünfte in Baden-Württemberg haben sich einiges einfallen lassen, um so viel Fastnacht viel möglich zu den Menschen zu bringen. So haben zum Beispiel Närrinnen und Narren in Freiburg am Donnerstag (17.2.) - eine Woche zu früh - das Rathaus gestürmt. Die Aktion ist Teil der digitalen Fasnet. Der gefilmte Rathaussturm wird am Schmutzigen Dunschdig auf der Facebook-Seite und auf dem Youtube-Kanal der Breisgauer Narrenzunft gezeigt. Bis Aschermittwoch wird virtuell gefeiert - von der Kappensitzung bis zur Geldbeutelwäsche. In Rottweil soll es zwei kleine Narrensprünge mit begrenzter Teilnehmerzahl geben.