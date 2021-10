Fastnacht in Baden-Württemberg soll stattfinden - mit 2G-Regel

per Mail teilen

Fastnacht soll in dieser Saison nicht noch einmal wegen Corona ausfallen. Das Gesundheitsministerium verschafft den Narrenverbänden in Baden-Württemberg nun Gewissheit.

In Baden-Württemberg soll die Fastnacht in dieser Saison stattfinden. Das Gesundheitsministerium teilte am Freitag mit, dass bereits mit Narrenverbänden sowie dem Städte- und Gemeindetag über die Bedingungen gesprochen worden sei, um das gesellige Fest trotz der Corona-Situation zu ermöglichen. Grundlage seien die bestehenden Corona-Regelungen und Hygienevorgaben.

Demnach soll bei Saalveranstaltungen im Inneren die 2G-Regel gelten. So wären nur geimpfte und genesene Personen erlaubt. Veranstalter könnten auf die Maskenpflicht sowie Abstandsregeln verzichten - und damit die Räume voll auslasten.

Fastnacht auf der Straße: Hygienekonzept angedacht

Für Straßenveranstaltungen ist hingegen ein Hygienekonzept angedacht. Wie genau das Konzept aussieht, ist noch offen. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Narrenverbände, des Städte- und Gemeindetags sowie des Gesundheitsministerium würden derzeit daran arbeiten, heißt es in der Mitteilung.

Uwe Lahl, Amtschef des Gesundheitsministerium, betonte, dass man Geimpften und Genesenen ihre Freiheit zurückgeben wolle. Deshalb sei mit der neuen Corona-Verordnung das 2G-Optionsmodell eingeführt worden. "Das wollen wir auch auf Fastnachtsveranstaltungen im Inneren übertragen. Geimpfte und Genesene sollen unbeschwert feiern können", sagte Lahl. Eine "gute Lösung" werde man auch für die Straßenfastnacht finden.

Narrenzünfte können mit 2G-Regel gut leben

Roland Wehrle, Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzüften, zeigte sich erfreut: "Dass wir schon so frühzeitig Gewissheit haben und jetzt in die Planung der neuen Kampagne einsteigen können, hilft uns sehr", sagte er. Mit der 2G-Regel könnten die Narrenzünfte sehr gut leben.

Im vergangenen Jahr konnte die Fastnacht aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Wehrle hatte bereits angekündigt, dass die Narrenvereinigungen eine Perspektive für das kommende Jahr benötigen. Die Fastnacht sei nicht nur Brauchtum, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Man wolle daher auch den gastronomischen Bereich in die Planungen einbeziehen.