Fast jeder Zweite in Baden-Württemberg gegen Corona geboostert

per Mail teilen

Vergleicht man bundesweit die Zahl ein oder zwei Mal geimpfter Menschen, liegt Baden-Württemberg auf den hinteren Rängen. Ganz anders sieht es bei den Boosterimpfungen aus.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie steigt die Zahl der Menschen in Baden-Württemberg mit einer Boosterimpfung weiter an. Laut aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) (Stand: 19.1., 10:30 Uhr) haben mittlerweile 5,4 Millionen Menschen im Land (48,8 Prozent der Bevölkerung) eine Auffrischungsimpfung erhalten. Damit liegt Baden-Württemberg über dem Bundesschnitt (48,3 Prozent).

Quote vollständig Geimpfter deutlich schlechter

Gleichzeitig befindet sich das Bundesland bei der Quote vollständig geimpfter Personen (71,3 Prozent der Bevölkerung, 7,9 Millionen Menschen) weiter deutlich hinter dem Bund (72,9 Prozent). Nur vier Bundesländer weisen in dieser Statistik einen noch schlechteren Wert auf. Nach RKI-Angaben wurden deutschlandweit allein am gestrigen Dienstag 589.000 Impfdosen verabreicht.