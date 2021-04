Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat 2020 in Baden-Württemberg 24,7 Tonnen Munition vor allem aus dem Zweiten Weltkrieg geborgen. Darunter waren 14 Bomben mit mindestens 50 Kilogramm Gewicht, teilte das Stuttgarter Regierungspräsidium am Mittwoch mit. Insgesamt habe es 961 Munitionsfunde gegeben und damit mehr als im Vorjahr (2019: 862). Die Behörde erklärt sich den Anstieg teils damit, dass die Menschen wegen der Corona-Pandemie mehr in der Natur waren, darunter auch "Magnetangler". Letztere wollen alte Schätze aus Metall aus Gewässern angeln. "Leider handelte es sich bei den Fundstücken jedoch oftmals um Munition aus den Weltkriegen", so die Behörde. Das Regierungspräsidium wies erneut auf die Gefährlichkeit solcher Funde hin. Die Munition dürfe auf keinen Fall bewegt oder transportiert werden. Auch Kleinmunition dürfe nicht unterschätzt werden.