Diese Corona-Regeln gelten künftig für Ungeimpfte in Baden-Württemberg

Mit der neuen Corona-Verordnung hat das Land drei Stufen eingeführt, die Einschränkungen für ungeimpfte Personen bedeuten. Die Situation in den Kliniken rückt dabei in den Fokus.

Künftig bestimmt nicht mehr wie bisher die Sieben-Tage-Inzidenz über die Corona-Einschränkungen im Alltag. Im Mittelpunkt der neuen Verordnung steht stattdessen die Auslastung in den Kliniken. Zwei Werte sind dabei besonders wichtig: zum einen die Hospitalisierungsinzidenz. Sie beschreibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus müssen. Zum anderen die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-Patienten im Land, der sogenannte AIB-Wert.

Die neue Verordnung sieht drei Stufen mit verschiedenen Einschränkungen vor. In der Basisstufe bleibt es bei den bisher geltenden Corona-Regeln. Die nächstfolgende sogenannte Warnstufe tritt unter zwei Umständen in Kraft: Entweder die Hospitalisierungsinzidenz überschreitet den Wert von 8 oder die Intensivstationen sind mit mindestens 250 Covid-Patientinnen und Patienten belegt. Steigt die Hospitalisierunginzidenz über 12 oder die Zahl der auf den Intensivstationen versorgten Covid-Patientinnen und Patienten auf 390, folgt die Alarmstufe.

Einen täglichen Überblick zu den aktuellen Zahlen findet sich im SWR-Live-Blog zum Coronavirus in BW. Die Homepage des baden-württembergischen Sozialministeriums bietet darüber hinaus alle relevanten Informationen zur Hospitalisierungsinzidenz als auch zu den Covid-19-Fällen in intensivmedizinischer Behandlung, die täglich aktualisiert werden. Zu der Belegung der Intensivbetten bietet das DIVI-Intensivregister darüber hinaus auch grafische Darstellungen.

Die neue Verordnung bringt Einschränkungen vor allem für ungeimpfte Personen. Derzeit gilt noch das 3G-Modell für viele Lebensbereiche im Land: Wer am öffentlichen Leben teilhaben will, muss geimpft, genesen oder getestet sein. In der Warnstufe müssen Ungeimpfte dann allerdings in geschlossenen Räumen diverser Bereiche einen PCR-Test vorlegen:

Messen, Ausstellungen und Kongresse

Theater, Kinos, Konzerte

Gastronomie, Kneipen, Imbisse

Freizeitparks, Bäder

Sportstätten

Der PCR-Test ist teurer als ein Antigen-Schnelltest. Die Preisangaben dazu sind verschieden und variieren zwischen 35 und 200 Euro.

Mit der dritten und letzten Stufe tritt das 2G-Prinzip in Kraft, das für Ungeimpfte erhebliche Einschränkungen bedeutet. Öffentliche Bereiche wie Kinos, Restaurants, Galerien, Museen, Messen, Volksfeste, Freizeitparks, Clubs und Vereinsfeiern sind dann für ungeimpfte Personen nicht mehr zugänglich - auch nicht mit einem PCR-Test. Eine Übersicht über alle Bereiche findet sich hier.

Friseurbetriebe wie auch Nagel- und Massagestudios fallen unter den Bereich der körpernahen Dienstleistungen und sind somit in der Basis- als auch in der Warnstufe für Getestete, Genesene oder Geimpfte zugänglich. In der Alarmstufe allerdings ist für ungeimpfte Personen ein PCR-Test notwendig.

Obwohl die Alarmstufe erhebliche Einschränkungen im Alltag der ungeimpften Personen nach sich zieht, gibt es einige Bereiche, die dennoch zugänglich bleiben. Dazu gehören beispielsweise Geschäfte der Grundversorgung wie der Lebensmittelhandel, Apotheken und Drogerien. Für den Einzelhandel, der nicht zur Grundversorgung gehört, reicht ein Schnelltest aus. Ungeimpfte Personen können zudem auch an religiösen Veranstaltungen mit Hygienekonzept teilnehmen. Darüber hinaus können sie auch Bibliotheken und Archive besuchen und körpernahe Dienstleistungen wie Logopädie, Physio- und Ergotherapie wahrnehmen. Hotel- oder Pensionsübernachtungen sind ebenfalls möglich. Auch hier ist allerdings ein negativer PCR-Test nötig, der alle drei Tage erneuert werden muss.

Ja. Sie betreffen ungeimpfte Personen. In der Warnstufe darf sich ein Haushalt mit fünf weiteren Personen, in der Alarmstufe nur noch mit einer weiteren Person treffen.

Von den Einschränkungen sind Menschen ausgenommen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Der Nachweis hat durch einen ärztlichen Attest zu erfolgen. Auch Schwangere und Stillende, für die es erst seit wenigen Tagen eine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission gibt, sind von der PCR-Pflicht und der 2G-Beschränkung ausgenommen. Für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre gelten die Einschränkungen grundsätzlich ebenfalls nicht. Schülerinnen und Schüler müssen ihren Status durch ein entsprechendes Dokument nachweisen, beispielsweise mit einem Schülerausweis.

Nein. Die Ausnahmen für nicht impffähige Personen sowie Schülerinnen und Schüler gelten hier nicht. Derzeit müssen Ungeimpfte in Clubs einen PCR-Test vorlegen. In der Warn- und Alarmstufe herrscht für sie allerdings Tanzverbot. Dann gilt für Clubs und Diskotheken die 2G-Regel - jeder Gast muss geimpft oder genesen sein.

Beschäftigte und Selbstständige, die direkten Kontakt zu Kundinnen und Kunden haben, müssen sich in der Warn- und Alarmstufe künftig zweimal die Woche testen lassen. Das Land zahlt Ungeimpften ab sofort im Quarantänefall keine Verdienstausfälle mehr - was Verdi und der Deutsche Gewerkschaftsbund kritisieren.

Bis zur Ausrufung der Stufen gelten Wartefristen. Für die nächsthöhere Stufe muss der Schwellenwert der Hospitalisierungsinzidenz an fünf oder die Auslastung der Intensivbetten an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen erreicht sein. Das Gesundheitsministerium rechnet damit, dass Ende September die Warnstufe ausgerufen wird.