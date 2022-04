Stau, Flüge, Corona-Pandemie - worauf Sie in BW an Ostern achten sollten

Die Osterferien stehen in Baden-Württemberg vor der Tür. Die Flughäfen im Land erwarten hunderte zusätzliche Flüge, der ADAC volle Straßen. Was in den kommenden Tagen zu erwarten ist.

Am Mittwoch beginnen in Baden-Württemberg die heiß ersehnten Osterferien. Problem dabei vor allem für die Urlauber: Die Flughäfen im Land erwarten hunderte zusätzliche Flüge, der ADAC volle Straßen, Campingplätze sind fast ausgebucht. Das müssen Sie für die kommenden Tage wissen.

ADAC erwartet volle Straßen

Deutlich mehr Flüge erwartet

Gesperrte Bahnstrecken sorgen für Verzögerungen

Hotels und Campingplätze gut gebucht

Gesundheitsminister ruft zu Tests und Maskentragen auf

Zu Beginn der Osterferien rechnet der ADAC mit der ersten großen Reisewelle des Jahres und entsprechenden Staus in Baden-Württemberg. Vor allem am Gründonnerstag sei die Staugefahr auf den Autobahnen in der Region sehr hoch. "An diesem Tag fallen Ferienbeginn, Pendelverkehr zum Ende der Arbeitswoche und der Start in das lange Osterwochenende zusammen", erläutert Holger Bach vom ADAC Württemberg. Ebenfalls etwas mehr Verkehr erwartet der Verein auch am Ostermontag. Am Ostersonntag dagegen dürfte es ruhiger zugehen.

Besonders betroffen seien wie so oft die A5 von Karlsruhe Richtung Basel, die A6 von Mannheim über Heilbronn Richtung Nürnberg und die A8 von Stuttgart über München weiter nach Salzburg.

Reisenden gibt Bach die Empfehlung, mehr Zeit einzuplanen oder auf einen anderen Tag auszuweichen. Vor Beginn der Corona-Pandemie zählte der Gründonnerstag nach der ADAC-Staubilanz regelmäßig zu den staureichsten Tagen des Jahres. So summierten sich 2019 die Staus in Baden-Württemberg auf insgesamt 1.144 Kilometer an diesem Tag.

Der Stuttgarter Flughafen erwartet zum Start der Osterferien deutlich mehr Betrieb als zuletzt. Insgesamt 1.900 Flüge sind allein von Gründonnerstag bis Sonntag nächster Woche geplant. Stärkster Tag ist Freitag, der 22. April, mit rund 200 Starts und Landungen. Beliebtestes Reiseziel ist laut Flughafenverwaltung Palma de Mallorca - mit insgesamt fast 80 Flügen. Aufgrund der erwarteten Reisewelle sollten Passagiere mit mehr Wartezeit bei den Kontrollen und am Check-in rechnen - und mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen sein.

Vor allem auch Bahnreisende müssen in den kommenden Tagen teilweise gute Nerven mitbringen - so wird beispielsweise am Osterwochenende die Rheintalbahnstrecke gesperrt. Von Karfreitag bis Dienstagfrüh fahren zwischen Rastatt und Baden-Baden nur Ersatzbusse. Weil es zeitgleich auch noch Arbeiten bei Herbolzheim in Südbaden gibt, fällt der Fernverkehr sogar zwischen Rastatt und Freiburg aus. Auch hier verkehren Ersatzbusse. Betroffen ist auch der Fernverkehr - laut Bahn muss mit deutlich längeren Fahrzeiten durch das Aufweichen auf Busse gerechnet werden.

Auch auf der Bahnstrecke Stuttgart - Ulm kommt es zu Sperrungen. Wegen Arbeiten an Gleisen und Bahnsteigen fallen zwischen dem 15. April und dem 25. April zahlreiche Zugverbindungen aus, wie eine Sprecherin der Bahn mitteilte. An den Wochenenden 16./17. April und 23./24. April ist den Angaben zufolge der Großteil des Fernverkehrs betroffen. Die Züge werden zwischen Ulm und Stuttgart über Augsburg umgeleitet und die Fahrzeit verlängert sich dadurch um bis zu 60 Minuten, wie es weiter heißt. Der TGV Paris-München entfalle auf dem Streckenabschnitt komplett.

Der Regionalverkehr ist von den Bauarbeiten zwischen dem 15. April und dem 18. April sowie zwischen dem 22. April und dem 25. April betroffen. An beiden Wochenenden fährt kein Zug von Stuttgart über Ulm nach Lindau.

Betreiber von Hotels und Campingplätzen zum Beispiel rund um den Bodensee blicken zuversichtlich auf die Tourismussaison. Über die Osterfeiertage gebe es nur noch vereinzelt freie Zimmer, sagen zum Beispiel Hoteliers in Konstanz sowie in Meersburg und Überlingen im Bodenseekreis. Ähnlich sehe es in der Woche nach Ostern aus, so die Hotelbetreiber.

Auch die meisten Campingplätze am Bodensee sind über Ostern ausgebucht. In Allensbach, Öhningen-Wangen (beide Kreis Konstanz) und in Konstanz-Dingelsdorf sind sowohl die Stellplätze für Wohnmobile als auch andere Angebote, wie zum Beispiel Schlaffässer, voll belegt.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat zu Beginn der Osterferien mit Blick auf Reisen und Familienbesuche dazu aufgerufen, Corona-Tests und Masken zu nutzen. "Die Fallzahlen gehen stark zurück. Damit es so bleibt, sollte sich jeder vor einer Osterreise testen lassen oder selbst testen", schrieb Lauterbach bei Twitter. Er rate auch weiter zum freiwilligen Tragen der Maske in Innenräumen. Zuletzt war die Sieben-Tage-Inzidenz auch in Baden-Württemberg deutlich gesunken. Da aber in fast allen Bereichen die Testpflicht abgeschafft wurde, gehen Experten davon aus, dass die Dunkelziffer der Corona-Infektionen deutlich höher liegt.