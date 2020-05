Es ist die Woche der Lockerung der Corona-Einschränkungen. Trotzdem oder gerade deswegen herrscht verbreitet große Unsicherheit - besonders bei privaten Treffen. Wir erklären wichtige Punkte mit einigen Beispielen.

Fast alles, was "Studio" im Namen trägt, durfte in Baden-Württemberg wieder aufmachen: Massagestudios, Kosmetikstudios oder auch Tattoostudios - nur Fitnessstudios noch nicht.

Wesentlich komplizierter wird es bei Treffen mit Freunden und Bekannten, egal ob drinnen oder draußen. Darf ich mich jetzt nur mit einer Person treffen? Oder mit zwei? Oder doch mit fünf Freunden und Bekannten? Die Kontaktregeln können ziemlich verwirrend sein. Was laut Corona-Verordnung des Landes möglich ist und was nicht, erklären wir anhand einiger Beispiele.

"Das Wetter wird schön - heute gehe ich mit meinen Freunden zu fünft raus in den Park."

Das geht leider nicht. Draußen sind Treffen weiterhin erst einmal nur zu zweit möglich, außer ich bin mit meiner Wohngemeinschaft oder Familie unterwegs. Neu ist aber: Draußen dürfen sich jetzt auch zwei ganze Haushalte treffen. Meine Frau, meine zwei Kinder und ich dürfen im Park also eine befreundete Familie treffen - solange die beiden Familien in je einem Haushalt zusammenleben. Das gilt auch für Paare und Wohngemeinschaften, egal wie viele da wohnen.

"Meine Frau, meine zwei Kinder und ich wollen grillen - und dazu eine weitere Familie mit Kindern einladen. Außerdem meinen Bruder mit seiner Frau, meine Oma und zusätzlich vier Freunde. Geht das?"

Das geht tatsächlich - denn im privaten Raum ist mehr erlaubt als in der Öffentlichkeit. Bei Treffen in der Wohnung oder im eigenen Garten kommt es nach der aktuellen Corona-Verordnung nicht so sehr auf die Anzahl der Personen an, sondern auf ihr Verhältnis zueinander. Die erweiterte Familie, also Großeltern, Eltern, Kinder, Enkel, Lebenspartner und Geschwister und wiederum deren Kinder und Lebenspartner sind hier vom Kontaktverbot ausgenommen. Und auch hier dürfen sich außerdem zwei Haushalte treffen und dazu nochmal vier Personen.

Dauer 11:05 min Corona-Regeln: Wer blickt noch durch? Neue Woche, neue Regeln im Südwesten: Wer blickt noch durch? Was dürfen wir jetzt, wo und mit wem? Das Corona-Update nimmt den neuen "Corona-Knigge" unter die Lupe und schaut außerdem auf die großen Demos am Wochenende zurück.

"Dann kann ich doch sicher auch meine zehn besten Freunde zu mir nach Hause einladen!"

Das geht nach wie vor nicht, wenn nicht viele davon in einem gemeinsamen Haushalt leben. Denn treffen dürfen sich außer Familienmitgliedern nur Angehörige eines weiteren Haushalts und zusätzlich vier Personen. Bei zehn Freunden dürfte das in der Regel nicht zutreffen.

"Was bedeutet das nun für unseren Gesangsverein? Dürfen wir uns wieder zu Proben treffen?"

Das dürfte nicht gehen, außer der Chor ist sehr klein. Denn auch für Vereine gilt außerhalb des öffentlichen Raumes die Grenze von fünf Personen aus verschiedenen Haushalten.

Beim Singen ist ohnehin Vorsicht geboten. Wegen der erhöhten Abgabe verbrauchter Atemluft gehen Experten von einer erhöhten Infektionsgefahr durch Tröpfchen und Aerosole aus. Deshalb ist an Musikschulen Gesangsunterricht weiterhin ausgeschlossen - genauso wie der Unterricht an Blasinstrumenten.

"Darf ich jetzt mit einer Tochter, die nicht im Haushalt wohnt, zusammen Auto fahren? Oder mit meiner Oma?"

Auch Fahrten mit privaten Kraftfahrzeugen gelten als Fahrten im öffentlichen Raum. Die Tochter kann aber einsteigen. Denn grundsätzlich dürfen Personen aus zwei verschiedenen Haushalten oder weitere Personen einer anderen Familie oder Wohngemeinschaft mitfahren. Eine Familie darf Mitglieder eines weiteren Haushaltes oder einer anderen Familie im Auto mitnehmen. Alle im Auto sollten laut Landesregierung aber eine Maske tragen, da sie lange auf engem Raum zusammen sind und so "ein besonderes Infektionsrisiko besteht".

Allerdings gilt weiterhin: Nicht alles, was erlaubt ist, ergibt auch Sinn. Man sollte sich genau überlegen, ob man wirklich die Großeltern treffen will, die möglicherweise zur Risikogruppe gehören.