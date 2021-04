Nach den Osterferien geht es in Baden-Württemberg wieder los mit der Schule. Wir haben zusammengefasst, wie es mit Testpflicht und Abiprüfungen weitergeht.

Wer in der Woche ab dem 12. April in die Schulen zurückkehrt, kann sich noch freiwillig testen lassen, wie das baden-württembergische Kultusministerium am Mittwoch in einer Handreichung an die Schulen mitteilte. Das Kultusministerium spricht von einer "indirekten Testpflicht".

Vom 19. April an gilt dann eine Testpflicht in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100. Auch das Gelände darf nicht mehr ohne negativen Corona-Test betreten werden, wenn es mehr als 100 Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner an drei aufeinanderfolgenden Tagen gibt.

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und anderes Schulpersonal in Baden-Württemberg müssen sich künftig in Regionen mit hohen Infektionszahlen testen lassen, um am Präsenzunterricht teilzunehmen. Um ein möglichst niederschwelliges Angebot zu ermöglichen, sollten die Tests an der Schule durchgeführt und von schulischem Personal angeleitet und beaufsichtigt werden, so das Ministerium weiter.

Vom 12. bis 16. April werde es keinen Präsenz-, sondern nur Fernunterricht geben, teilte das Kultusministerium mit. Für Schülerinnen und Schüler bis zur Klasse 7 werde bei Bedarf eine Notbetreuung eingerichtet. Ab dem 19. April soll es wieder einen Wechselbetrieb für alle Klassenstufen geben, sofern es das Infektionsgeschehen zulasse. Auch die Abschlussklassen sollen teilweise in Präsenz unterrichtet werden.

Geöffnet im Wechselunterricht bleiben Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung sowie körperliche und motorische Entwicklung.

Auch die Abiturprüfungen in Baden-Württemberg sollen stattfinden und nicht wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Bereits im Februar hatte das baden-württembergische Kultusministerium entschieden, wegen der Corona-Krise Abiturprüfungen und andere Abschlussprüfungen an den Schulen um rund einen Monat zu verschieben.

Die Termine fürs schriftliche Abitur sind vom 4. bis 21. Mai, die Abschlussarbeiten an Realschulen, Werkrealschulen und Hauptschulen sind vom 8. bis 18. Juni vorgesehen. Damit die Schülerinnen und Schüler trotz der coronabedingten Einschränkungen möglichst faire Bedingungen haben, bekommen sie nach Angaben des Kultusministeriums eine halbe Stunde mehr Zeit für die Bearbeitung der Abschlussprüfungen.

Eine Testpflicht wie in Schulen wird es in Kindertagesstätten vorerst nicht geben, so die baden-württembergische Landesregierung. Zweimal pro Woche sollen sich die rund 450.000 Kinder in den Kitas in Baden-Württemberg und die Mitarbeitenden auf Corona testen lassen können. Darauf haben sich Kultusministerium, Sozialministerium und die Kommunen am Donnerstag geeinigt. Wie genau vor Ort getestet wird, das sollen die Kommunen und anderen Träger organisieren.