Corona-Regeln in BW: Was ab Sonntag gilt und was wegfällt

Noch am Montag waren Baden-Württemberg und vier weitere Bundesländer bei der Gesundheitsministerkonferenz mit ihrem Vorstoß gescheitert, die Corona-Regeln um mehrere Wochen zu verlängern oder das Infektionsschutzgesetz noch einmal zu verändern.

Kritik an der Hotspot-Regel

In der Landesregierung von Baden-Württemberg ist man - genau wie auch in Nordrhein-Westfalen oder Hessen - der Auffassung, dass die Hotspot-Regel nicht vorbeugend angewandt werden könne. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte aber genau das am Montag gesagt. Er forderte die Länder auf, von der Regelung Gebrauch zu machen - nicht nur Städten und Landkreise mit besonders starkem Infektionsgeschehen, sondern auch ein ganzes Bundesland zum Hotspot zu erklären. Die Landesregierung von Baden-Württemberg lehnt das ab, Ministerpräsident Kretschmann und andere Mitglieder der grün-schwarzen Koalition kritisierten die Ampel-Koalition im Bund zuletzt scharf für ihr Vorgehen bei der jüngsten Änderung des Infektionsschutzgesetzes.

Kretschmann: Wir halten uns auch an schlechte Gesetze des Bundes

Kretschmann sagte am Dienstag in Stuttgart, der Bund habe den Ländern wichtige Instrumente zur Pandemiebekämpfung weggenommen. "Aber es wäre richtig gewesen, uns den Instrumentenkasten zu geben, damit wir nach Lage der Dinge die Instrumente anwenden können." Nun renne man den Problemen hinterher, die man selbst geschaffen habe. "Wir halten uns an Gesetze des Bundes. Und wir halten uns auch an schlechte Gesetze", so Kretschmann. Die rechtlichen Hürden für die Anwendung der Hotspot-Regel betrachten Kretschmann und seine Regierung als zu hoch. Ihre Sorge: Ein vorbeugender und flächendeckender Einsatz der Hotspot-Regel könnte Klagen gegen die Maßnahmen nach sich ziehen, Gerichte möglicherweise die Maßnahmen wieder einkassieren. Auch ein Rechtsgutachten im Auftrag des Sozialministeriums in Baden-Württemberg kam zu dem Ergebnis, dass die Hotspot-Regel im Land nicht rechtssicher anwendbar ist.