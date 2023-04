Im Mai geht das bundesweite 49-Euro-Ticket für den Nahverkehr an den Start. Kaufen kann man die Fahrkarte schon ab dem 3. April. Alles Wichtige rund um das Angebot gibt es hier.

Ab dem 1. Mai 2023 gilt das 49-Euro-Ticket für den Nahverkehr in ganz Deutschland. Nach dem Bundestag stimmte am Freitag auch der Bundesrat einem Finanzierungsgesetz zu. Die Fahrkarte soll den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel fördern. Es baut auf den Erfahrungen des 9-Euro-Tickets auf. Der offizielle Verkauf des sogenannten Deutschlandtickets startet am 3. April. In Baden-Württemberg gibt es dazu auch regionale Regelungen bei den Verkehrsverbünden. Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum neuen Angebot:

Das 49-Euro-Ticket gilt ab 1. Mai in allen öffentlichen Nahverkehrsmitteln in Deutschland, also im Bahn-Regionalverkehr, in Bussen, Straßenbahnen, U- und S-Bahnen. Nicht enthalten sind Fernbusse und Fernzüge wie ICE, EC und IC der Deutschen Bahn oder anderer Anbieter. Das Deutschlandticket gilt nur in der 2. Klasse. Über einen Übergang in die 1. Klasse entscheiden die tariflichen Bestimmungen der Verkehrsverbünde vor Ort. Ob die Fahrkarte auf der Intercity-Strecke Stuttgart - Singen - Konstanz (Gäubahn) gilt, steht noch nicht fest.

Am 3. April beginnt der Vorverkauf. Verkauft wird das Deutschlandticket durch die Verkehrsverbünde im Land. Diese informieren auf ihren Webseiten, wo genau das Ticket gekauft werden kann. Viele Verkehrsverbünde werden es gleich zum Start als digitales E-Ticket oder als Chipkarte anbieten. Es muss ein Abonnement abgeschlossen werden, das aber monatlich kündbar sein soll.

Darüber hinaus gibt es mehrere Apps, über die ich das Ticket gekauft und verwaltet werden kann. Die App "Dein Deutschlandticket" wird nach Angaben des Entwicklers "Mobility Inside" ebenfalls ab Anfang April in den App Stores verfügbar sein. In der Übergangsphase wird das Deutschlandticket auch in Papierform angeboten. Die Ausnahme gilt laut Landesregierung Baden-Württemberg bis zum 31. Dezember 2023.

Das Ticket ist nicht übertragbar, auch Familienangehörige dürfen nicht kostenlos mitreisen. Ausgenommen sind Kinder bis zum Alter von sechs Jahren. Für Fahrräder oder Hunde wird ebenfalls ein Zusatzticket benötigt. Es gibt aber regionale Ausnahmen bei der Hunde- und Fahrradmitnahme. Bei einigen Verkehrsverbünden, zum Beispiel in Stuttgart, dürfen Räder ab 9 Uhr kostenlos mitgenommen werden. Das gilt dann aber nur für das Streckennetz der VVS. Im bwtarif ist die Mitnahme von Fahrrädern im Regionalverkehr weiterhin kostenlos außerhalb der morgendlichen Stoßzeit (Montag bis Freitag zwischen 6 und 9 Uhr) möglich. Einige Verkehrsverbünde in Baden-Württemberg bieten zudem regionale Upgrades an, welche die Mitnahme weiterer Personen ermöglichen.

Alle Abonnentinnen und Abonnenten von anderen Tickets werden von den Verkehrsverbünden informiert, welche Möglichkeiten es gibt, von dem aktuellen Abo zum Deutschlandticket zu wechseln. Man muss also zunächst nichts tun. Da es für die allermeisten Abonnenten günstiger wird, rechnen die Verkehrsverbünde aber mit einer hohen Akzeptanz.

Arbeitgeber können das Job-Ticket, das bezuschusst wird und dadurch günstiger ist, auch als Deutschlandticket anbieten. Wenn die Unternehmen beispielsweise 25 Prozent der Kosten übernehmen, gibt es einen zusätzlichen Abschlag von fünf Prozent. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sparen in dem Fall also 30 Prozent. Noch günstiger wird es, wenn der Arbeitgeber seinen Zuschuss erhöht - viele Unternehmen haben das schon angekündigt.

Zudem wird regional diskutiert oder auch schon geplant, ergänzend oder alternativ zum 49-Euro-Ticket Vergünstigungen für Schülerinnen und Schüler, Studierende und für Menschen, die Sozialleistungen erhalten, anzubieten - auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Studierende in Baden-Württemberg werden vermutlich ab dem Wintersemester ihr Jugendticket BW zu einem Deutschlandticket erweitern können.

Das ist abhängig von der individuellen ÖPNV-Nutzung sowie den bisherigen Ticketangeboten der jeweiligen Region. Klar ist, dass bisherige Abo-Preise in Ballungsräumen meist deutlich über 49 Euro liegen, gerade für ländliche Regionen oft sogar im dreistelligen Bereich. Besonders stark profitieren dürften Pendlerinnen und Pendler im Umland großer Städte sowie Menschen, die viel an unterschiedlichen Orten unterwegs sind.

Weniger attraktiv ist das 49-Euro-Ticket für ÖPNV-Nutzerinnen und -Nutzer, die bereits von vergünstigten Angeboten wie Sozialtickets profitieren, häufig Sonderregelungen wie Mitfahrangebote nutzen, sich mit anderen Menschen ein Ticket teilen oder an deren Wohnort die Verkehrsanbindung besonders schlecht ist. Allerdings dürfte sich das Ticket auch bei gelegentlichen weiteren Fahrten im ländlichen Raum rasch lohnen. Durch die monatliche Kündbarkeit ist es so auch für Ausflüge oder Kurzurlaube interessant.

Generell werden alle Abonnentinnen und Abonnenten regionaler Tickets von den Verkehrsverbünden zum Deutschlandticket und Besonderheiten jeglicher Art informiert. In einigen Regionen werden bestehende Abonnements automatisch auf das Deutschlandticket umgestellt. Das ist im Landkreis Schwäbisch Hall (RegioAbo, RegioAbo 60plus), beim Karlsruher Verkehrsverbund (Ausnahme ScoolCard und JugendticketBW), der Verkehrsgesellschaft Bäderkreis Calw, dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar, dem Verkehrsverbund Stuttgart (nur Abonnenten bei einem Abo-Center der SSB) und dem Waldshuter Tarifverbund der Fall. Der automatischen Umstellung auf das Deutschlandticket kann aber auch widersprochen werden.

Wer seinen Wohnsitz in Tübingen hat, für den wird das Deutschlandticket durch einen städtischen Zuschuss um 10 Euro im Monat günstiger.

Für 9,90 Euro zusätzlich wird das Deutschlandticket in einigen Verkehrsverbünden übertragbar und es können weitere Personen mitfahren. Das gilt zum Beispiel im Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) und im Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund. Außerdem kann man in einigen Verkehrsverbünden einen Zuschlag für die 1. Klasse im Nahverkehr buchen. Wo dies möglich ist, kostet dieser Zuschlag weitere 49 Euro im Monat, ist aber in ganz Baden-Württemberg gültig, heißt es beispielsweise beim VVS.

Im Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) ist das Deutschland-Ticket noch nicht digital verfügbar. Kundinnen und Kunden bekommen das Ticket hier nur als Papier-Fahrschein. Erst ab dem nächsten Jahr gibt es das Ticket rein digital. Das Deutschlandticket im Verkehrsbund Lörrach wird bis Basel in der Schweiz gelten. Es wird ausschließlich digital angeboten.