Razzien auch in BW: Möglicher Betrug bei Biohähnchen

Wegen mutmaßlich falscher Kennzeichnung von Biohähnchen sind auch Betriebe in Baden-Württemberg durchsucht worden. Auslöser war ein Verdachtsfall in Bayern.

Ein Geflügelschlachtbetrieb in Bayern soll bei der Kennzeichnung von Biohähnchen betrogen haben. Deshalb sind am Donnerstag Betriebe im ganzen Bundesgebiet durchsucht worden. Insgesamt gab es 24 Razzien in Geflügelschlachtbetrieben und deren Partnerunternehmen, darunter vier Betriebe in Baden-Württemberg. Das hat die federführende Staatsanwaltschaft Landshut auf SWR-Anfrage bestätigt.

Konventionelles Fleisch als "bio" deklariert?

Drei Männer und zwei Frauen sollen seit Anfang 2018 konventionelles Hähnchenfleisch und ganze Hähnchen zu Bioware umdeklariert und bundesweit vertrieben haben. Der niederbayerische Betrieb hatte eine Niederlassung in Baden-Württemberg. Diese Niederlassung und drei weitere Unternehmen in Baden-Württemberg sind deshalb am Donnerstag durchsucht worden.

Opposition fordert mehr Kontrollen

Wenn sich der Verdacht bewahrheiten sollte, gehe es um Betrug in großem Stil, teilte der agrarpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im baden-württembergischen Landtag, Georg Heitlinger, mit. Heitlinger betreibt selbst einen Geflügelhof. Er fordert eine starke Veterinärverwaltung und wirft der Landesregierung vor, den Verbraucherschutz zu vernachlässigen.

Der tierschutzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Jonas Weber, forderte mehr Kontrollen. Masthuhnbetriebe in Baden-Württemberg müssten im Schnitt nur alle 29 Jahre mit einer Kontrolle rechnen. Aus Sicht der SPD müsse es deshalb eine Tierschutzeinheit geben. Vom Landesverbraucherschutzministerium hieß es, man prüfe den Vorgang und müsse sich ein seriöses Bild der Lage machen.