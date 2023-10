Behindern zu hohe Sozialleistungen die Integration von Geflüchteten aus der Ukraine in den deutschen Arbeitsmarkt? Das behaupten jedenfalls mehrere Politiker der CDU. Ein Faktencheck.

Der Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd, Richard Arnold (CDU), klagte jüngst in der ARD-Sendung "Maischberger" über angeblich zu hohe Sozialleistungen und mangelnde Anforderungen an Flüchtlinge, insbesondere aus der Ukraine. "Wir haben die Menschen mittlerweile auf ein Sprachniveau gebracht, mit dem sie in den Arbeitsmarkt eintreten könnten", sagte Arnold. Doch dieser Schritt sei für viele angesichts der hohen Sozialleistungen schlicht zu unattraktiv, argumentierte der Gmünder OB.

Die baden-württembergische Migrationsministerin Marion Gentges (CDU) hatte die Aufnahme der Ukraine-Flüchtlinge in den Rechtskreis der Bürgergeld-Empfänger und Empfängerinnen bereits im Sommer 2022 kritisiert. Mit der Ausweitung der Sozialleistungen habe die Ampelregierung in Berlin Fehlanreize gesetzt, so die Ministerin.

Ähnlich hatte sich damals auch der Präsident des Landkreistags Baden-Württemberg, Joachim Walter (CDU), geäußert. Kürzlich erneuerte er seine Kritik in der Sendung "SWR 1 Leute". Eine vierköpfige Familie von Geflüchteten aus der Ukraine komme auf Sozialleistungen in einer Höhe zwischen 3.200 und 3.500 Euro netto im Monat. "Da ist natürlich kein Anreiz da, in Arbeit zu gehen", folgerte Walter, der auch Landrat im Kreis Tübingen ist. Aber stimmt das überhaupt?

Zunächst einmal ist festzustellen, dass die Äußerungen des Landrats zumindest für Laien missverständlich sind. Denn mehr als 3.000 Euro verfügbares Nettoeinkommen - was das Wort "netto" suggeriert - steht einer vierköpfigen Familie, die Bürgergeld bezieht, keineswegs zur Verfügung. Nach den für 2023 gültigen Regelsätzen für das Bürgergeld erhalten Alleinerziehende beziehungsweise Haushaltsvorstände 502 Euro monatlich, volljährige Partner im selben Haushalt je 451 Euro, Kinder zwischen 14 und 17 Jahren 420 Euro, Kinder zwischen sechs und 13 Jahren 348 Euro und Kinder unter sechs Jahren 318 Euro.

Eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern im Alter von zwölf und vierzehn Jahren käme demnach auf ein monatlich verfügbares Nettoeinkommen von 1.691 Euro. Nicht gerade üppig - insbesondere angesichts der jüngsten Kaufkraftverluste durch Inflation infolge des russischen Angriffskriegs. Eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern unter sechs Jahren hätte demnach im Monat gerade mal 1.138 Euro zur Verfügung.

Landrat rechnete mit Bedarfssätzen, die noch gar nicht gelten

Wie kommt Landrat Walter denn auf eine Summe von 3.200 bis 3.500 Euro? Ganz einfach: Zunächst zählte er die Bürgergeld-Regelbedarfssätze für eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern zusammen. Doch verwendete er dabei die Bedarfssätze, die erst ab dem 1. Januar 2024 in Kraft treten sollen, also inklusive einer Erhöhung von rund 50 Euro je Familienmitglied, was in Summe rund 200 Euro mehr ausmacht.

Im nächsten Schritt addierte er dazu noch Sachleistungen wie die ortsübliche Kaltmiete für eine 90-Quadratmeter-Wohnung in Tübingen (rund 960 Euro), Heizkosten (rund 130 Euro) und Betriebskosten (rund 200 Euro). Laut Bundesagentur für Arbeit sind das wahrscheinlich realistische Annahmen. Allerdings lägen keine belastbaren Zahlen vor, da die Angemessenheit der Kosten für eine Unterkunft während der Karenzzeit in den ersten zwölf Monaten nicht überprüft wird und die Unterkunftskosten durch die Jobcenter in tatsächlicher Höhe übernommen werden.

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) hatte kürzlich kritisiert, dass die Jobcenter aufgrund einer Preisexplosion bei den Mieten zu viel Geld für die Unterbringung ausgäben. Laut einer Berechnung, die die IG BAU vom Pestel-Institut durchführen ließ, werden die Jobcenter 2023 erstmals mehr als 20 Milliarden Euro für Unterbringung ausgeben. Demnach seien die Kaltmieten im Bundesdurchschnitt seit Januar 2015 von 5,43 Euro pro Quadratmeter bis zum Mai 2023 auf 7,75 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Der Staat solle lieber Sozialwohnungen bauen, statt jeden Monat knapp 250 Millionen Euro mehr an Vermieterinnen und Vermieter zu verteilen, forderte IG-BAU-Chef Robert Feiger.

Zu guter Letzt verwies Landrat Walter auf weitere Sachleistungen, die armen Familien nach dem Bildungs- und Teilhabepaket theoretisch zustehen - wenn sie denn beantragt werden. Darunter fallen etwa die Kosten für das Mittagessen in der Schule, für den Schulbus sowie für Schulausflüge und Klassenfahrten sowie maximal 174 Euro im Jahr pro Kind für den Schulbedarf.

Doch längst nicht alle Geflüchteten aus der Ukraine in Baden-Württemberg beziehen überhaupt Bürgergeld. Nach Angaben des Justizministeriums Baden-Württemberg kamen von März 2022 bis Ende September 2023 insgesamt rund 177.000 Menschen aus der Ukraine nach Baden-Württemberg. Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II, also Bürgergeld, bezogen in Baden-Württemberg im Juni 2023 laut der Bundesagentur für Arbeit 98.347 Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit. Darunter fallen jedoch auch Kinder und andere nicht erwerbsfähige Menschen sowie Personen, die nicht wegen des Krieges nach Baden-Württemberg geflüchtet sind. Zum Vergleich: Im Mai 2022 lebten in Baden-Württemberg nur knapp 1.400 Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit, die Bürgergeld bezogen.

Als grundsätzlich erwerbsfähig gelten demnach gut zwei Drittel der Ukrainerinnen und Ukrainer ab 15 Jahren, die in Baden-Württemberg Bürgergeld beziehen. Darunter sind 22.561 Männer und 46.310 Frauen. Es handelt sich jedoch überwiegend um Frauen mit Kindern, die ihre Kinder kriegsbedingt überwiegend allein betreuen müssen. Für ihre Integration in den Arbeitsmarkt dürfte die Sicherstellung der Kinderbetreuung ein nicht unerhebliches Hindernis darstellen.

Außerdem gibt es in Deutschland nach wie vor Probleme mit der Anerkennung von Abschlüssen und Berufsausbildungen. Der SWR hatte unter anderem über den Fall der ukrainischen Ärztin Olga Solovia berichtet, die zwischenzeitlich ihren Lebensunterhalt in Deutschland als Reinigungskraft verdienen musste. Mittlerweile darf Solovia wieder als Ärztin praktizieren - in einer Klinik in Österreich.

Angesichts dieser Erkenntnisse erscheint es höchst fraglich, inwiefern etwaige Kürzungen von Sozialleistungen, die im Übrigen sowohl allen anerkannten Flüchtlingen als auch Einheimischen zustehen, die Integration von Ukrainerinnen und Ukrainern in den Arbeitsmarkt fördern sollten - und nicht stattdessen Kinderarmut.