In den sozialen Medien kursiert ein vermeintlich offizieller Antwort-Sticker auf einen bekannten Slogan aus Baden-Württemberg. Der sei nicht echt, twittert Schleswig-Holstein.

Die Sticker mit der Aufschrift "Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?" sind aus Imagekampagnen des Landes Baden-Württemberg kaum mehr wegzudenken. Auch "THE LÄND" will nicht ohne sie auskommen.

Der selbstbewusste Slogan aus Baden-Württemberg trifft aber wohl nicht alle Geschmäcker - denn kürzlich sorgte ein frecher Konter aus dem Norden Deutschlands für Erheiterung im Netz. Über 150.000 Aufrufe hat mittlerweile das Foto, auf dem ein vermeintlich offizieller Sticker des Landes Schleswig-Holstein mit der Aufschrift "Ja. War scheiße!" über einen "Nett hier"-Sticker geklebt wurde:

und der Kampf beginnt.. pic.twitter.com/uJe4NSGoeh

Land Schleswig-Holstein nicht Urheber des Stickers

Doch schnell stellte der offizielle Twitter-Account des Bundeslandes klar: Der Sticker ist Fake. "Wer uns Norddeutsche kennt, weiß: Wir verlieren nicht viele Worte, aber wenn, dann sind sie nett", heißt es in dem Tweet.

Ganz ohne Spott kommt Baden-Württemberg aber trotzdem nicht davon. Auf dem echten Sticker heißt es nämlich: "The Stränd. Richtig nett ist, wenn man zwei Meere und 1.125 km Strand hat."

Wer uns Norddeutsche kennt, weiß: Wir verlieren nicht viele Worte, aber wenn, dann sind sie nett😉Deshalb ist der Sticker, der hier auf Twitter rumgeht, natürlich auch nicht echt. Ihr wollt das Original? Dann schickt eine Mail an thestraend@der-echte-norden.info pic.twitter.com/7XK2gTn0IZ

Sticker für "THE LÄND" neu aufgelegt

Der Slogan "Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?" stammt aus der Image-Kampagne "Wir können alles. Außer Hochdeutsch." des Landes Baden-Württemberg von Anfang der 2000er-Jahre. Ursprünglich wurde er auf Lokomotiven der Deutschen Bahn verbreitet, erst später kamen die Sticker dazu.

Das ist über 20 Jahre her, inzwischen hat sich Baden-Württemberg mit "THE LÄND" eine neue Image-Kampagne geleistet, der "Nett hier"-Aufkleber aber hat überdauert. Statt in der gedeckten Cremefarbe erstrahlt die Neuauflage in auffälligerem Neongelb, eben passend zur "THE LÄND"-Kampagne.

Seit dem Aufkommen der sozialen Medien sind die Aufkleber auch dort ein Phänomen: Unzählige Bilder bei Instagram zeigen die Sticker an touristischen Zielen auf der ganzen Welt.

User teilen ihre Sichtungen, wie hier am Arc de Triomphe in Paris:

Auf dem Times Square in New York:

Am Wrack des berühmten abgestürzten Flugzeugs auf Island:

Selbst auf dem Mount Everest hat jemand einen der Aufkleber angebracht:

Und wer weiß - womöglich klebt eines Tages ein Astronaut oder eine Astronautin den "Nett hier"-Sticker auf den Mars.