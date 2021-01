Das Sozialministerium in Baden-Württemberg hat sich mit den Krankenkassen auf einen Impf-Shuttle geeinigt. Damit sollen ältere Menschen unterstützt werden, die zwar impfberechtigt, jedoch nicht mobil sind.

Menschen, die aufgrund einer eingeschränkten Mobilität nicht selbstständig zu einem der Impfzentren gelangen können, sollen eine kostenlose Fahrt zum Impfzentrum von ihrer Kasse bezahlt bekommen. Dazu hat sich das baden-württembergische Sozialministerium am Freitag auf eine entsprechende Regelung mit den Krankenkassen geeinigt.

Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) begrüßte die Einigung der Kassen. Es sei eine unbürokratische Lösung gefunden worden, damit die Impfzentren auch für eingeschränkt mobile Menschen erreichbar seien.

Angebot für Personen der ersten Impfgruppe

Für die Fahrt zum Imfpzentrum wird eine Verordnung des Hausarztes benötigt, die telefonisch erfragt werden kann. Somit soll verhindert werden, dass ein Weg zur Hausarztpraxis nötig ist. Damit soll dem betreffenden Personenkreis die Fahrt zum Impftermin auf einfache Weise ermöglicht werden.

Die neue Regelung können zunächst alle in der ersten Gruppe der Impfberechtigten nutzen - also diejenigen, die älter als 80 Jahre sind. Diese bekommen zum Teil bereits Fahrten zum Hausarzt von der Kasse bezahlt. Einzelne Regionen in Baden-Württemberg bieten seit längerem einen Shuttle-Service zum Impfzentrum an - beispielsweise in Ulm oder Heidelberg.