Die baden-württembergische FDP hat bei einem kleinen Parteitag in Pforzheim den Anspruch bekräftigt, an einer zukünftigen Landesregierung beteiligt zu sein. Aus Sicht des Spitzenkandidaten Hans-Ulrich Rülke sind Regierungsbündnisse sowohl mit den Grünen als auch mit der CDU und der SPD denkbar. Rülke übte bei der Veranstaltung außerdem scharfe Kritik an der Corona-Politik der grün-schwarzen Koalition. mehr...