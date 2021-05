Die hohe Nachfrage bei Fahrrädern hält an. Händler in Baden-Württemberg kommen kaum noch nach, die Lager sind bald leer. Im Sommer könnte die begehrte Ware knapp werden.

Die Nachfrage nach Fahrrädern ist während der Corona-Pandemie laut Angaben aus der Branche geradezu explodiert. Es habe einen regelrechten Run auf Fahrräder, E-Bikes, Ersatzteile und Zubehör gegeben, teilten Händler aus Baden-Württemberg sowie der Zweirad-Industrie-Verband mit.

Fahrrad-Schnäppchen sind zu Corona-Zeiten eher nicht zu finden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

Lieferketten kamen ins Stocken

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr nach Branchenangaben mehr als fünf Millionen Fahrräder in Deutschland verkauft, das ist ein Plus von fast 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Der Trend halte in diesem Frühling ungebremst an - so stark, dass dem Handel im Sommer die Fahrräder ausgehen könnten, hieß es. "Es hat sich ein enormer Rückstau gebildet", sagt Händler Wolfgang Renner aus Magstadt (Kreis Böblingen). Als die Pandemie im März 2020 Europa überrollte, wütete das Coronavirus längst schon in Asien und unterbrach die Lieferketten dort, wo das Herz der weltweiten Fahrradproduktion schlägt.

Ersatzteile haben lange Lieferzeiten

Die Nachfrage ist erheblich höher als das Angebot - das trifft auch auf Ersatzteile zu. Noch gibt es in den meisten Fahrradläden Räder und Ersatzteile. Es ist aber gut möglich, dass sie bald ausgehen. Experten rechnen selbst für das kommende Jahr noch nicht mit einer Entspannung der Lage. Manche Bremsen oder Schaltungen haben bereits jetzt Lieferzeiten von mehr als 500 Tagen. Der Händlerverband Verbund Service und Fahrrad spricht von einer "gewissen Knappheit" und der Möglichkeit, dass am Ende zwar jeder Kunde ein gutes Rad finde, nicht aber jeder von ihnen auch "jedes Rad in jeder Farbe".

Preise steigen wegen erhöhter Nachfrage

Mit der Wiedereröffnung nach dem ersten Lockdown seien Fahrradläden in Deutschland "geradezu überrannt" worden, sagt Wolfgang Renner aus Magstadt (Kreis Böblingen). Der Geschäftsführer eines großen Fahrradhandels in Gengenbach (Ortenaukreis), Peter Litterst, rechnet angesichts der starken Nachfrage mit steigenden Preisen.

Corona wirkt sich wenig auf den Radverkehr aus

Einer aktuellen Umfrage im Auftrag des SWR zur Fahrradnutzung zufolge wirkt sich die Corona-Pandemie allerdings bislang wenig auf den Radverkehr aus. Zwar gab fast jeder Zehnte an, seit dem Beginn der Pandemie häufiger aufs Rad zu steigen. Genauso viele Menschen sagten aber, das Fahrrad nun weniger zu nutzen. Für den Rest änderte sich nicht viel. Zu den Gruppen, die am ehesten aufs Rad umstiegen, zählen beispielsweise die Jüngeren.

SWR-Themenschwerpunkt am 9. Juni

Auf den #besserRadfahren-Aufruf des SWR sind mehr als 10.000 Meldungen über Problem- und Gefahrenstellen im Radverkehr in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz eingegangen. Diese werden nun wissenschaftlich untersucht. Am 9. Juni stellt der SWR in einem großen Themenschwerpunkt die Ergebnisse vor.