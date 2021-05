Nach mehreren Monaten "Corona-Fahrplan" mit einem teilweise deutlich ausgedünnten Angebot läuft der Bahnverkehr in Baden-Württemberg ab sofort nahezu wieder im Normalbetrieb.

Seit dem sogenannten kleinen Fahrplanwechsel am Sonntag fährt der Nahverkehr auf der Schiene in Baden-Württemberg wieder auf fast hundert Prozent. Auf der Rheintalstrecke, auf der Münstertalbahn und im Stuttgarter Netz in Richtung Tübingen gebe es ab sofort neue Angebote in einem dichteren Takt sowie in einem Wechsel zwischen schnellen Zügen mit wenigen Halten und langsameren Zügen mit häufigen Halten, teilte das baden-württembergische Verkehrsministerium mit.

Abellio übernimmt Strecke zwischen Stuttgart und Tübingen

Speziell auf der Strecke zwischen Stuttgart und Tübingen hat sich für Bahnreisende und Pendler etwas getan. Der private Anbieter Abellio hatte das Netz von der DB Regio übernommen. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) äußerte die Erwartung, dass der neue Betreiber zuverlässig fährt und durch Pünktlichkeit auch neue Fahrgäste gewinnt. Zuvor hatte es viel Kritik aufgrund von Zugausfällen und zahlreichen Verspätungen in diesem Netz gegeben. Da nicht alle neu bestellten Züge rechtzeitig zur Umstellung geliefert werden konnten, muss Abellio vorläufig auf einige ältere Leihzüge zurückgreifen.

Nach den Worten Hermanns sei der Fahrplanwechsel erfolgreich verlaufen. "Die Betreiberunternehmen haben sich auf den Fahrplanwechsel, der zugleich das Ende des Corona-Fahrplans bedeutet, gut vorbereitet", so Hermann. Von wenigen Ausnahmen abgesehen würden alle vom Land bestellten Züge wieder fahren.

Reduziertes Angebot durch Folgen der Corona-Pandemie

Während der durch das Coronavirus bedingten Phase des Lockdowns im Schienenverkehr war ein auf 50 Prozent und nach Ostern auf 70 Prozent reduziertes Angebot gefahren worden. Dieses habe sich trotz schwieriger Umstände stabil und zuverlässig gezeigt, so Hermann. Das sei eine großartige Leistung der Bahnunternehmen sowie deren Mitarbeiter. Die geringere Auslastung der Netze und auch der Züge selbst hatte die Pünktlichkeitswerte zuletzt deutlich steigen lassen und die Ausfallquoten reduziert.

Mund-Nasen-Bedeckung weiterhin vorgeschrieben

Abellio nahm die Rückkehr des regulären Fahrplans zum Anlass, um auf die Einhaltung der gängigen Hygieneregeln und dem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung hinzuweisen. Diese gilt nach wie vor bundesweit unter anderem im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Mit der weiteren Lockerung der Corona-Beschränkungen und dem daraus resultierenden Anstieg der Fahrgastzahlen werde es im ÖPNV vermehrt Situationen geben, in denen der empfohlene Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden könne, so die Verantwortlichen. Hier solle das Bedecken von Mund und Nase dazu beitragen, die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus in der Bevölkerung zu reduzieren. Zudem sollen Reisende beim Einsteigen in die Fahrzeuge alle Türen nutzen und sich möglichst gleichmäßig in den Zügen verteilen. Man werde auf die Gegebenheiten reagieren und die Fahrzeuge bei jeder Reinigung zusätzlich desinfizieren, so das Unternehmen weiter.