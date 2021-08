per Mail teilen

Beim Landessozialgericht Baden-Württemberg häufen sich Fälle von Profisportlern, die Verletztenrente aus der gesetzlichen Unfallversicherung beantragen. Mehr als 20 Verfahren gab es nach Angaben des Landessozialgerichts allein in Baden-Württemberg, in denen ehemalige Bundesliga-Handballer, Eishockeyprofis oder Berufs-Fußballer nach Verletzungen Arbeitsunfälle geltend gemacht und Rentenzahlungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung beantragt haben. Ein Gerichtssprecher sagte, inzwischen habe sich eine Berliner Anwaltskanzlei auf das Thema spezialisiert und betreibe "regelrecht Akquise", was allerdings auch ihr gutes Recht sei. Solche Leistungen gehören laut Gerichtssprecher nicht unbedingt zu den Aufgaben der gesetzlichen Unfallversicherung, weil sie "Ungleichgewichte" im Vergleich zu anderen Berufsgruppen mit weniger Verletzungsrisiken produzierten. Er könnte sich vorstellen, die Risiken der Profis privat abzusichern.