In Baden-Württemberg ist in den vergangenen beiden Jahren die Zahl der Fälle von häuslicher Gewalt gestiegen. Allerdings zeigt ein Pilotprojekt, das in Ulm und Mannheim erprobt wurde, Wirkung. Das Innenministerium teilte deshalb heute mit, dass die in den beiden Städten getesteten Fallkonferenzen gegen häusliche Gewalt jetzt überall in Baden-Württemberg abgehalten werden sollen. Laut Ministerium beraten bei diesem Vorgehen die Polizei vor Ort, das Jugend- oder Sozialamt und, je nach Lage, auch das Ordnungsamt gemeinsam über die Fälle. Außerdem wurden in dem Pilotprojekt strafrechtliche Maßnahmen ergriffen, Staatsanwaltschaften hätten zum Beispiel Annäherungsverbote oder Untersuchungshaft angeordnet. Dadurch habe man nach allen Fallkonferenzen in Ulm und Mannheim die Spirale der Gewalt unterbinden können, heißt es vom Innenministerium.