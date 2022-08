per Mail teilen

Die Wirtschaft klagt seit Jahren über fehlende Fachkräfte, besonders gravierend ist der Mangel in der Kranken- und Altenpflege. Gleichzeitig werden oft ausländische Arbeitskräfte abgeschoben, weil sie die Voraussetzungen für den Aufenthalt nicht erfüllen. Die baden-württembergische Landesregierung will in Zukunft für gut integrierte Ausländer eine bessere Bleibe-Perspektive schaffen.