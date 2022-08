Pflegekräfte aus dem Ausland können helfen, den Pflegenotstand in Baden-Württemberg auszugleichen. Um die bürokratischen Hürden in Zukunft zu erleichtern, will Baden-Württemberg zukünftig enger mit der Bundesagentur für Arbeit zusammenarbeiten. Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) unterzeichnete dazu am Mittwoch in Stuttgart mit Vertreterinnen und Vertretern der Bundesagentur ein Abkommen. Das Land will demnach eine Million Euro in Sprachunterricht investieren, und zwar bereits in den Herkunftsländern.