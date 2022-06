Nach Entscheidung zur Leitzinserhöhung: LBBW-Analyst spricht von einem Tag der Zäsur

Lange hat die Europäische Zentralbank gezögert, nun geht plötzlich alles ganz schnell: Erstmals seit elf Jahren will die Notenbank wieder die Zinsen erhöhen. Die hohe Teuerung zwingt zum Gegensteuern.

Mit der ersten Zinserhöhung seit elf Jahren reagieren Europas Währungshüter auf die Rekordinflation. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) kündigte am Donnerstag an, im Juli die Leitzinsen im Euroraum um jeweils 25 Basispunkte anheben zu wollen. Zunächst bleibt der Leitzins aber auf dem Rekordtief von null Prozent, Banken müssen für geparkte Gelder bei der EZB weiterhin 0,5 Prozent Zinsen zahlen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte in Aussicht gestellt, die Negativzinsen bis Ende September zu beenden.

Das Ende der Netto-Anleihkäufe

Zugleich beschloss der EZB-Rat bei seiner auswärtigen Sitzung in Amsterdam, die milliardenschweren Netto-Anleihenkäufe zum 1. Juli einzustellen. Das Ende dieser Käufe hatte die Notenbank in ihrem längerfristigen geldpolitischen Ausblick ("Forward Guidance") zur Voraussetzung für eine Zinserhöhung erklärt.

Die Leitzinserhöhung wirkt sich indirekt aus, erklärt Jutta Kaiser aus der SWR-Wirtschaftsredaktion:

Völker: "Ein Tag der Zäsur"

"Nach genau acht Jahren Negativzinspolitik wird der heutige Tag ambivalent in Erinnerung bleiben: Einerseits als Zäsur", erklärte Elmar Völker, Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg, der Nachrichtenagentur Reuters. Denn seit heute sei klar, dass die Zeit negativer Leitzinsen aller Voraussicht nach im September zu Ende gehen würde. "Andererseits hat die EZB eine Gelegenheit verpasst, um mittels eines sofortigen Endes von Anleihekäufen und Negativzinspolitik ein klares Zeichen der Entschlossenheit zu zeigen." Der Hintergrund scheine klar: Die EZB will nicht Auslöser sein für neuerliche massive Finanzmarktturbulenzen. "Die Zurückhaltung könnte sich jedoch später rächen, falls weiter ausufernder Teuerungsdruck in der Folge umso größere Zinssprünge erzwingt", so Völker.

Verhaltene Redaktionen aus der baden-württembergischen Politik

Die Landespolitik in Baden-Württemberg verhielt sich nach der Bekanntgabe der EZB am Donnerstagnachmittag vorerst ruhig. Lediglich der Fraktionsvorsitzende der FDP Hans-Ulrich Rülke teilte auf Anfrage des SWR mit: "Es war höchste Zeit, die Zinspolitik der EZB zu ändern. Einerseits frisst die Inflation das Einkommen der arbeitenden Bevölkerung, andererseits der Negativzins deren Vermögen. All dies lediglich, um die Staatshaushalte der Schuldenstaaten zu entlasten."

Wolfgang Grenke, Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertages (BWIHK), stimmt dem zu und sagt: "Die Entscheidung geht mit Blick auf die Inflationsrate in die richtige Richtung." Ohne die eingeleitete Zinswende würde der Euro gegenüber dem Dollar noch mehr an Wert verlieren, was beispielsweise importierte Energie weiter verteuern könnte. "Insgesamt steht die EZB vor großen Herausforderungen, denn auf der anderen Seite sehen wir derzeit negative Konjunktursignale", so Grenke weiter.

Die Hauptaufgabe der EZB ist es, dafür zu sorgen, dass die Preise in den Euroländern ungefähr gleich bleiben, erklärt Jutta Kaiser aus der SWR-Wirtschaftsredaktion:

Steigende Energiepreise treiben Inflation hoch

In den vergangenen Wochen hatte der Druck auf Europas Währungshüter deutlich zugenommen, nach Jahren des ultralockeren Kurses umzusteuern und mit Zinsanhebungen die rekordhohe Teuerung einzudämmen. Im Euroraum lagen die Verbraucherpreise im Mai 2022 um 8,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonates, in Europas größter Volkswirtschaft Deutschland sprang die jährliche Inflationsrate im Mai vorläufigen Zahlen zufolge mit 7,9 Prozent auf den höchsten Stand seit fast 50 Jahren.

Das Gebäude der EZB in Frankfurt am Main - jetzt ist klar: der Leitzins wird erstmals seit 11 Jahren wieder angehoben. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Frank Rumpenhorst

Die EZB strebt für den Währungsraum der 19 Länder mittelfristig stabile Preise bei einer jährlichen Teuerungsrate von zwei Prozent an. Höhere Inflationsraten schmälern die Kaufkraft von Verbraucherinnen und Verbrauchern, weil sie sich für einen Euro dann weniger leisten können. Getrieben wird die Inflation seit Monaten vor allem von steigenden Energiepreisen, die nach dem russischen Angriff auf die Ukraine nochmals kräftig anzogen. Auch Probleme in den Lieferketten sorgen für steigende Preise.

Einlagensatz könnte auf 0,5 Prozent steigen

Volkswirte rechneten vor der EZB-Sitzung vom Donnerstag mit einer Serie von EZB-Zinsschritten nach oben im laufenden Jahr. Bis zum Ende des Jahres könnte der Einlagensatz demnach auf plus 0,5 Prozent steigen und der Hauptrefinanzierungssatz ein Niveau von 0,75 Prozent erreichen. Andere Notenbanken wie die Federal Reserve in den USA oder die Bank of England haben ihre Leitzinsen bereits mehrfach erhöht. Bis höhere Zinsen bei Sparerinnen und Sparern ankommen, dauert es allerdings erfahrungsgemäß eine Weile.

Die Gratwanderung zwischen hoher Teurungsrate und gestiegenen Risiken

Europas Währungshüter hatten lange an der Einschätzung festgehalten, die steigende Inflation sei von Sonderfaktoren getrieben und daher vorübergehend. Nun versucht die EZB eine Gratwanderung zwischen hoher Teuerungsrate und gestiegenen Risiken für die konjunkturelle Erholung aus dem Corona-Tief wegen des Ukraine-Krieges.