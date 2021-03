Extremistische Organisationen in Baden-Württemberg sollen künftig leichter von freiwilliger staatlicher Förderung ausgeschlossen werden können. Es dürfe nicht sein, dass die Sicherheitsbehörden einerseits mit allen Mitteln des Rechtsstaats gegen extremistische Organisationen vorgehen und diese auf der anderen Seite mit Steuermitteln begünstigt würden, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag bei der Regierungspressekonferenz in Stuttgart. Die Landesregierung habe klargestellt, dass keine extremistischen Vereinigungen oder Personen von einer freiwilligen Landesförderung profitieren dürften. Strobl erläuterte auch das konkrete Vorgehen: Öffentliche Stellen, die über Förderanträge entscheiden, sollen nun vorab ermitteln, ob beim Antragsteller "Anhaltspunkte für eine extremistische Beeinflussung" vorlägen. Diese ergäben sich etwa aus dem jährlichen Verfassungsschutzbericht. Liegen entsprechende Anhaltspunkte vor, so sollen das jeweils fachlich zuständige Ministerium und auch das Innenministerium informiert werden. Das Innenministerium prüfe den Sachverhalt, veranlasse eine Entscheidung des Ministerrates und informiere das Parlamentarische Kontrollgremium.