Schon durch einen Corona-Ausbruch in einem größeren Unternehmen können die Infektionszahlen in einzelnen Landkreisen wieder deutlich ansteigen - beispielsweise im Hohenlohekreis. Währenddessen werden in Landkreisen mit niedrigen Zahlen die Rufe nach Lockerungen immer lauter.

Sendung am Di , 9.2.2021 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW