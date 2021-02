Bei der Corona-Inzidenz ist Baden-Württemberg inzwischen der bundesweite Musterknabe. Doch von Landkreis zu Landkreis gehen die Werte extrem auseinander. Woran liegt das? Und wie aussagekräftig ist die Inzidenz wirklich?

Beim oberflächlichen Blick auf die Deutschlandkarte könnte sich Baden-Württemberg aktuell auf die Schulter klopfen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt hier laut Landesgesundheitsamt aktuell bei 70,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen Woche (alle Zahlen Stand Dienstag, 18:30 Uhr). Das ist ein bundesweiter Topwert, Stand Dienstagmittag wies Baden-Württemberg die niedrigste Inzidenz in ganz Deutschland auf.

Doch zoomt man weiter in die Karte hinein, ergibt sich innerhalb Baden-Württembergs ein komplexeres Bild. Einzelne Landkreise, wie der Hohenlohekreis oder der Kreis Emmendingen haben es mittlerweile sogar aus der "roten Zone" heraus geschafft und ihre Inzidenz unter 50 gedrückt. Doch andere sind weiter oder wieder dunkelrot - allen voran die Stadt Heilbronn mit einer Inzidenz von 173,8.

Emmendingen hui, Ortenau pfui? Große Unterschiede in direkter Nachbarschaft

Auffällig ist, dass es keine klaren, großflächigen Tendenzen gibt. Nur weil eine Region gut dasteht, heißt das nicht, dass es im Nachbarlandkreis nicht ganz anders aussehen kann. Besonders deutlich wird das an der französischen Grenze. Der Kreis Emmendingen weist mit 27,6 die niedrigste Inzidenz in ganz Baden-Württemberg auf - doch schon der benachbarte Ortenaukreis liegt mit 121,6 im dunkelroten Bereich.

Ganz neu ist das nicht. Seit Beginn der Pandemie hat es immer wieder große Unterschiede zwischen den Landkreisen gegeben. So war die gesamte Region Oberschwaben lange Zeit kaum betroffen, bis plötzlich einige Ausbrüche reichten, um die Inzidenzen auch hier nach oben zu treiben. Städte wie Heilbronn und Pforzheim kämpfen schon lange mit hohen Zahlen, während die Inzidenz in der Landeshauptstadt Stuttgart stets vergleichsweise unauffällig war.

Keine klaren Cluster - Heilbronn fährt intensive Teststrategie

Doch woran liegt das? Die Landesregierung reagierte auf Nachfrage eher ratlos. "Ich habe dafür keine Erklärung", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag. Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) wies auf die Bedeutung einzelner Cluster - also lokal eingrenzbarer Ausbrüche, etwa auf Feiern oder in Pflegeheimen - hin. Sie könnten dafür sorgen, die Zahlen in einzelnen Regionen schnell hochzutreiben. Doch eben diese Hotspot-Cluster habe man in der Spitzenreiter-Stadt Heilbronn nicht feststellen können. Die Infektionen seien über die ganze Stadt verteilt. "Wir müssen da jetzt mal genau schauen, woran das liegt", so Lucha.

Die Stadt Heilbronn selbst ist mit den Erklärungsversuchen schon einen Schritt weiter. Man fahre eine intensive Teststrategie - alle Kontaktpersonen, auch die ohne Symptome, würden getestet. Ein Vergleich mit anderen Städten oder Landkreisen sei nur bei gleicher Teststrategie aussagekräftig. Diese sei jedoch nicht einheitlich vorgeschrieben.

"Sieben-Tage-Inzidenz allein nur begrenzt aussagekräftig"

Hinzu kommt, dass negative Testergebnisse auf Landkreisebene gar nicht erst gemeldet werden. "Es könnte also zum Beispiel sein, dass im Kreis Emmendingen viel weniger getestet wird als im Ortenaukreis", sagt SWR-Datenexperte Johannes Schmid-Johannsen mit Blick auf die extrem unterschiedlichen Werte. "Aber das ist alles Spekulation. Was tatsächlich im Hintergrund die Inzidenz beeinflusst ist eine Black Box." Deshalb sei es entscheidend herauszufinden, wo die Infektionen vor Ort genau passieren. "Die Sieben-Tage-Inzidenz allein ist nur sehr begrenzt aussagekräftig", so Schmid-Johannsen.

Auch der Landrat des stark betroffenen Ortenaukreises, Frank Scherer (parteilos), kritisierte die mangelnde Vergleichbarkeit der Inzidenzwerte. Kreise, die mehr testeten, stellten mehr positive Fälle fest und wiesen auch höhere Inzidenzen auf. Es gebe beispielsweise Hinweise darauf, dass im Ortenaukreis mehr getestet werde als anderswo, so Scherer. Nur so könne man sich die schlechteren Werte im Kreis erklären.

Kretschmann: Keine Lockerungen bei Inzidenzen über 50

Auch landesweit könnte eine veränderte Teststrategie zumindest teilweise für die gesunkene Inzidenz verantwortlich sein. Wurden am Jahresende zeitweise noch fast 200.000 Tests in einer Woche durchgeführt, sind es aktuell nur noch rund 125.000. Es könnte also sein, dass in der Statistik zahlreiche positive Testergebnisse fehlen. "Auch das ist jedoch Spekulation, weil die notwendigen Daten dafür nicht vorliegen", so SWR-Datenexperte Schmid-Johannsen.

Doch die Sieben-Tage-Inzidenz wird trotz aller Schwächen wohl vorerst weiterhin der kritische Wert für politische Entscheidungen bleiben. Kretschmann betonte am Dienstag, dass es keine Lockerungen geben werden, wenn die Werte nicht unter eine Inzidenz von 50 sinken.