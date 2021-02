Bei der Debatte des Abschlussberichts des Untersuchungsausschusses zum Expo-Pavillon im baden-württembergischen Landtag hat die SPD erneut den Rücktritt von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) gefordert. Es werde versucht, die Ministerin über die Zielgerade der Legislaturperiode zu bringen, sagte der Abgeordnete Daniel Born (SPD) am Donnerstag in Stuttgart. Mitte März findet die Landtagswahl statt. Die Kosten des Pavillons sind von drei auf voraussichtlich 15 Millionen Euro gestiegen. Eigentlich sollte eine Projektgesellschaft den Pavillon komplett mithilfe von Firmen finanzieren. Weil aber Sponsoren ihre Zusagen zurückzogen, sprang das Land ein. Hoffmeister-Kraut hatte im Untersuchungsausschuss Fehler ihres Ressorts eingestanden, aber keine persönliche Verantwortung. Marion Gentges (CDU) sagte, zum Skandal tauge der Vorgang nicht. Hoffmeister-Kraut habe nichts beschönigt. Carola Wolle (AfD) forderte, dass die Wirtschaftsministerin in der nächsten Wahlperiode kein Regierungsamt mehr übernehme. Gabriele Reich-Gutjahr (FDP) sprach von einem Reputationsschaden für das Land. Baden-Württemberg ist das einzige Bundesland mit einem eigenen Pavillon in Dubai. Die Weltausstellung soll vom 1. Oktober 2021 bis Ende März 2022 stattfinden.