Die Bemühungen für einen baden-württembergischen Pavillon an der Weltausstellung Expo in Dubai 2021 waren von Anfang an ein Debakel. Das Land musste finanziell einspringen. Welche Rolle spielte CDU-Politikerin Eisenmann dabei?

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat im Untersuchungsausschuss des baden-württembergischen Landtags jegliche Einflussnahme auf das Projekt des Expo-Pavillons in Dubai zurückgewiesen. Die CDU-Spitzenkandidatin war auf Antrag der Oppositionsparteien SPD und FDP als Zeugin geladen.

Der Untersuchungsausschuss will klären, wie das Land Vertragspartner der Expo in Dubai geworden ist. Eigentlich sollte eine Projektgesellschaft bestehend aus Ingenieurkammer, Messegesellschaft Freiburg und Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation den Pavillon komplett mit der Hilfe von Firmen finanzieren. Sie hatte ihn als Vorhaben "aus der Wirtschaft für die Wirtschaft" deklariert. Weil aber Sponsoren ihre Zusagen zurückzogen, sprang das Land ein. Die Kosten für das Projekt, also für Bau und Betrieb des Pavillons sowie für die Teilnahme an der Expo, liegen inzwischen bei voraussichtlich 15 Millionen Euro. Die Weltausstellung soll vom 1. Oktober 2021 bis Ende März 2022 stattfinden. Baden-Württemberg ist das einzige Bundesland mit einem eigenen Pavillon in Dubai.

So sah 2019 der Plan für den Baden-Württemberg-Pavillon für die Expo in Dubai aus. Er wurde mittlerweile weiterentwickelt. dpa Bildfunk Picture Alliance

Eisenmann soll Druck ausgeübt haben

Im Zuge der Anhörung des früheren Geschäftsführers der Ingenieurkammer und der Projektgesellschaft, Daniel Sander, wurde ein Protokoll bekannt, nach dem Eisenmann möglicherweise Druck auf das federführende Wirtschaftsministerium ausgeübt haben könnte. Darin heißt es: "Laut Sander hat CDU-Spitzenkandidatin Eisenmann das Wirtschaftsministerium aufgefordert, dass das Dubai-Haus zwingend zu finanzieren sei." Eisenmann sagte dazu am Freitag: "Ich bin in keiner Rolle, da was anweisen zu können." Sie sei Kultusministerin und habe keine Anweisungskompetenz.

Sander erklärte zu dem gleichen Vorgang, er könne sich daran nicht erinnern. "Ich kenne das Protokoll nicht und kann es nicht einordnen." Er sei bei der entsprechenden Sitzung auch nicht anwesend gewesen. Sander ist inzwischen nicht mehr Geschäftsführer der Ingenieurkammer. Dort ist der Stiefsohn von Eisenmann, Pablo Dahl, Pressesprecher. Diese Tatsache, habe in dem ganzen Prozess laut Eisenmann jedoch keine Rolle gespielt.

Auch Staatsanwaltschaft aufmerksam

Sander sagte, er habe den Vertrag für die Teilnahme an der geplanten Expo in Dubai für das Konsortium unterschrieben und nicht für das Land Baden-Württemberg. Teilweise machte Sander keine Angaben, weil sich inzwischen auch die Staatsanwaltschaft für die ganze Angelegenheit interessiert. Es würden zwar aktuell keine Ermittlungen geführt, jedoch werde die Berichterstattung zu den Vorgängen beobachtet.

SPD-Obmann Daniel Born sagte, Eisenmann habe ganz wesentlich Einfluss auf das Expo-Projekt genommen, das für das Land zum Dubai-Debakel wurde. "Die verheerenden Folgen für den Steuerzahler habe sie billigend in Kauf genommen." Die FDP-Politikerin Gabriele Reich-Gutjahr meinte, es gebe zahlreiche Indizien dafür, dass Wirtschaftsministerium und CDU zwingend an dem Projekt festhalten wollten und Eisenmann dafür gesorgt habe, dass alle Zweifel aus dem Weg geräumt werden. Hingegen betonte die CDU-Obfrau Marion Gentges, Eisenmann habe als Zeugin inhaltlich nicht viel zu den Abläufen beitragen können. "Das Interesse, sie als Zeugin zu vernehmen, dürfte auch eher an ihrer Stellung als Spitzenkandidatin der CDU für die Landtagswahl im kommenden März liegen." Nach Einschätzung von Andrea Lindlohr von den Grünen hat sich Eisenmann zwar als Führungskraft der CDU in das Projekt eingebracht, auch sei sie "eine natürliche Ansprechpartnerin, um das Interesse der CDU-Seite geltend zu machen und in die gewünschte Richtung zu lenken". Lindlohr betonte aber auch: "Der Grundfehler, dass das Land Vertragspartner der Expo Dubai wurde, geschah unabhängig von Frau Eisenmann."

Nach der Vernehmung von Eisenmann wurde auch Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) erneut angehört. Hoffmeister-Kraut hat Fehler eingeräumt, sich aber auch gegen die Vorwürfe gewehrt: Man habe stets transparent kommuniziert. Schon bei ihrer ersten Befragung hatte die Ministerin Fehler ihres Ressorts eingestanden, aber keine persönliche Verantwortung. Der Abschlussbericht für den Ausschuss ist im Januar geplant. Das Gremium steht unter Zeitdruck, weil im März 2021 in Baden-Württemberg Landtagswahl ist.